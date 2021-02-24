Главный тренер ГК «Витебчанка»: будем стараться исправить ситуацию в турнирной таблице, по-другому никак

Новости Беларуси. Женский чемпионат Беларуси по гандболу в самом разгаре. Вечером 24 февраля были сыграны сразу три матча. Остановим внимание на встрече сборной 2004-го года рождения и «Витебчанки», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная в этом розыгрыше выступает вне конкурса. Их основная цель – наиграть опыт для участия в отборочных матчах к чемпионатам Европы и мира. А вот для девушек с севера эта встреча имела принципиальное значение, поскольку они борются за более высокое место в турнирной таблице, сейчас идя шестыми из семи коллективов.

Встреча вышла богатой на голевые моменты. В итоге, как и ожидалось, «Витебчанка» обыграла менее опытных спортсменок – 36:28. Правда, несмотря на уверенную победу, главный тренер к успеху относится без эмоций.

Александр Сытько, главный тренер команды «Витебчанка»:

Если отталкиваться от классика, был такой тренер сборной Союза Турчин Игорь Евдокимович. Он говорил, что если защита пропускает больше 24 мячей, то это не защита, а проходной двор. Значит, позитива не будет. Нас заставляют играть в каждой оставшейся игре на предельный максимум, причем еще придется играть с заведомыми фаворитами. Будем, конечно, стараться исправить ситуацию в турнирной таблице, по-другому никак. А зачем выходить на площадку?