Две медали и национальные рекорды. Белорусские пловцы вернулись домой с ЧМ на короткой воде

Новости Беларуси. Белорусские пловцы вернулись домой после чемпионата мира на короткой воде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Рейс из Пекина привез в Беларуси две медали планетарного форума и ряд национальных рекордов.
Новости Беларуси. Белорусские пловцы вернулись домой после чемпионата мира на короткой воде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Рейс из Пекина привез в Беларуси две медали планетарного форума и ряд национальных рекордов.
Главным героем стал Илья Шиманович: у него две серебряные медали – коронный брасс принес успех на дистанциях 50 и 100 метров. К тому же, в этих видах спортсмен обновил рекорды страны, отныне равняться будут именно на его секунды.
Илья Шиманович, двукратный призер чемпионата мира на короткой воде-2018:
Конечно, рекорды так, как раньше, не штампуются. Уровень подрос, но есть нюансы, где можно добавить. Думаю, что есть запас в прогрессе.
Будет у нас примерно неделя отдыха на Новый год, думаю, хватит отдохнуть. И снова в бой!
Мужская часть сборной может записать форум себе в актив, эстафетная команда привезла из Китая национальный рекорд в виде 4 по 100 вольным стилем.
А вот женская часть осталась без заметных достижений. Лучшее выступление – попадание в полуфиналы Анастасии Шкурдай в плавании баттерфляем.
Наталья Шоломицкая, главный тренер сборной Беларуси по плаванию:
Девочек мы взяли, к сожалению, больше для эстафеты и для накопления опыта.
Немножко нам не хватило в этих эстафетах, где стартовали девочки до финала. У одной не хватило 0,04 секунды. В принципе, я довольна результатом, и девчонки довольны, и опыт мы получили. Это очень важно.
Чемпионат мира на короткой воде поставил точку в сезоне для белорусских пловцов. Теперь они подведут итоги и начнут готовится к следующему сезону. 2019 будет олимпийским лицензионным годом.