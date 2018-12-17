Две медали и национальные рекорды. Белорусские пловцы вернулись домой с ЧМ на короткой воде

Новости Беларуси. Белорусские пловцы вернулись домой после чемпионата мира на короткой воде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Рейс из Пекина привез в Беларуси две медали планетарного форума и ряд национальных рекордов.

Главным героем стал Илья Шиманович: у него две серебряные медали – коронный брасс принес успех на дистанциях 50 и 100 метров. К тому же, в этих видах спортсмен обновил рекорды страны, отныне равняться будут именно на его секунды.

Илья Шиманович, двукратный призер чемпионата мира на короткой воде-2018:

Конечно, рекорды так, как раньше, не штампуются. Уровень подрос, но есть нюансы, где можно добавить. Думаю, что есть запас в прогрессе.

Будет у нас примерно неделя отдыха на Новый год, думаю, хватит отдохнуть. И снова в бой!

Мужская часть сборной может записать форум себе в актив, эстафетная команда привезла из Китая национальный рекорд в виде 4 по 100 вольным стилем.