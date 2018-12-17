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Две медали и национальные рекорды. Белорусские пловцы вернулись домой с ЧМ на короткой воде

17 декабря 2018 19:02
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Новости Беларуси. Белорусские пловцы вернулись домой после чемпионата мира на короткой воде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Рейс из Пекина привез в Беларуси две медали планетарного форума и ряд национальных рекордов.

Две медали и национальные рекорды. Белорусские пловцы вернулись домой с ЧМ на короткой воде-1

Главным героем стал Илья Шиманович: у него две серебряные медали – коронный брасс принес успех на дистанциях 50 и 100 метров. К тому же, в этих видах спортсмен обновил рекорды страны, отныне равняться будут именно на его секунды.

Две медали и национальные рекорды. Белорусские пловцы вернулись домой с ЧМ на короткой воде-4

Илья Шиманович, двукратный призер чемпионата мира на короткой воде-2018:
Конечно, рекорды так, как раньше, не штампуются. Уровень подрос, но есть нюансы, где можно добавить. Думаю, что есть запас в прогрессе.

Будет у нас примерно неделя отдыха на Новый год, думаю, хватит отдохнуть. И снова в бой!

Мужская часть сборной может записать форум себе в актив, эстафетная команда привезла из Китая национальный рекорд в виде 4 по 100 вольным стилем.

Две медали и национальные рекорды. Белорусские пловцы вернулись домой с ЧМ на короткой воде-7

Две медали и национальные рекорды. Белорусские пловцы вернулись домой с ЧМ на короткой воде-9

А вот женская часть осталась без заметных достижений. Лучшее выступление – попадание в полуфиналы Анастасии Шкурдай в плавании баттерфляем.

Две медали и национальные рекорды. Белорусские пловцы вернулись домой с ЧМ на короткой воде-12

Наталья Шоломицкая, главный тренер сборной Беларуси по плаванию:
Девочек мы взяли, к сожалению, больше для эстафеты и для накопления опыта.

Немножко нам не хватило в этих эстафетах, где стартовали девочки до финала. У одной не хватило 0,04 секунды. В принципе, я довольна результатом, и девчонки довольны, и опыт мы получили. Это очень важно.

Чемпионат мира на короткой воде поставил точку в сезоне для белорусских пловцов. Теперь они подведут итоги и начнут готовится к следующему сезону. 2019 будет олимпийским лицензионным годом.

Две медали и национальные рекорды. Белорусские пловцы вернулись домой с ЧМ на короткой воде-15

# Плавание # Илья Шиманович # Наталья Шоломицкая # Фотофакт

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