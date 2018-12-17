Хоккей. Молодёжная сборная Беларуси не вышла в элиту

Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею на минорной ноте завершила выступление в первом дивизионе чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею на минорной ноте завершила выступление в первом дивизионе чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Заключительный поединок против латвийцев уже не имел турнирного значения: белорусы досрочно лишились шансов на повышение в классе.
Была лишь возможность хлопнуть напоследок дверью. Увы, наши парни ей не воспользовались. Белорусы уступили латвийцам 1:3.