С 7 августа стартует ежегодный Кубок Республики Беларусь по хоккею с шайбой, именуемый с 2013 года Кубком Руслана Салея

Уже сегодня, 7 августа, стартует ежегодный Кубок Республики Беларусь по хоккею с шайбой, который с 2013 года именуют Кубком Руслана Салея.

Напомним, 7 сентября 2011 года легендарный хоккеист Республики Беларусь Руслан Салей погиб вместе с командой «Локомотив» при взлёте самолёта с ярославского аэропорта. По многочисленным просьбам болельщиков отныне этот ежегодный турнир – дань памяти хоккеисту.

В студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - Александр Хромылёв - спортивный директор Федерации хоккея Беларуси.