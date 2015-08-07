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С 7 августа стартует ежегодный Кубок Республики Беларусь по хоккею с шайбой, именуемый с 2013 года Кубком Руслана Салея

07 августа 2015 07:29
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Уже сегодня, 7 августа, стартует ежегодный Кубок Республики Беларусь по хоккею с шайбой, который с 2013 года именуют Кубком Руслана Салея.

Напомним, 7 сентября 2011 года легендарный хоккеист Республики Беларусь Руслан Салей погиб вместе с командой «Локомотив» при взлёте самолёта с ярославского аэропорта. По многочисленным просьбам болельщиков отныне этот ежегодный турнир – дань памяти хоккеисту.

В студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ -  Александр Хромылёв - спортивный директор Федерации хоккея Беларуси.

# Хоккей Беларуси # Александр Хромылев # Фотофакт

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