Что происходит с крупными спортивными объектами после соревнований? Разбираемся на примере Сочи

Новости Беларуси. В период строительства объектов к Чемпионату мира по хоккею в Минске в 2014 году бурно обсуждалась тема их дальнейшего использования, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мол, понастроим, а потом будут стоять без дела. Сейчас, когда прошло пять лет и когда ни один из них не простаивает, сомнений в правильности принятых тогда решений не возникает. С такой же бурей в стакане воды столкнулись и в России, когда возводили олимпийские объекты в Сочи.

Наш корреспондент Ольга Коршун сейчас находится в столице Олимпиады-2014 и готова рассказать, какими событиями полнятся построенные здания.

Ольга Коршун, корреспондент:

Мы находимся в Олимпийском парке в Сочи, где знаменитые арены буквально как на ладони. «Фишт», где проходила церемония открытия и закрытия Игр, рядом дворец «Большой», где сражались хоккеисты. Здесь есть и ледовая арена «Айсберг», это уже вотчина фигуристов. А в центре парка, конечно, факел, где зажигали олимпийский огонь. Это богатое спортивное наследие сочинцы научились использовать.

В 2014 в этом ледовом дворце проходили соревнования по фигурному катанию и шорт-треку. После Олимпиады здание планировали демонтировать и перенести в другой регион России. Но «Айсберг» остался на черноморском побережье, а его лед не пустует даже в воскресенье.

Во время Олимпиады именно в «Айсберге» было завоевано больше всего медалей. А после в Сочи начался настоящий спортивный бум. Буквально полгорода хотело встать на коньки, хотя до 2014 фигурное катание для сочинцев считалось экзотикой, а местные фигуристы тренировались в здании бывшего птичника. Сегодня в городе – спортивная школа и центр олимпийской подготовки. Тренируют юных атлетов настоящие звезды большого спорта.

Алексей Урманов, олимпийской чемпион, старший тренер сборной команды Краснодарского края по фигурному катанию:

Сейчас строятся крытые площадки, которые дают возможность родителям задействовать своих детей в спорте.

«Айсберг» движется по плотному расписанию. Арена в считанные минуты превращается в боксерский ринг, концертную площадку или стадион для настольного тенниса. Такая универсальность помогает сочинскому «Айсбергу» оставаться на плаву. Этот рецепт подходит и для белорусских спортивных площадок, которые, по мнению директора, без работы не останутся.

Исак Валицкий, директор дворца спорта «Айсберг» и тренировочной арены:

У вас одни из самых передовых спортивных сооружений. Материальная база должна опережать развитие физкультурного движения. Чем лучше материальная база, тем лучше потом будут результаты и больше людей будут заниматься физической культурой, спортом. Поэтому никогда ваши спортивные сооружения пустовать не будут, это я вам точно говорю.

Самый известный стадион – «Фишт» – сегодня на реконструкции. Он примет Чемпионат мира по футболу. С тем, что такие сооружения – не пустая трата денег, согласны и местные жители. После Олимпиады Сочи не узнают даже завсегдатаи курорта. Да и не все же измеряется в деньгах, спорт – это здоровье и объединение нации.

Все любят спорт. Особенно детей надо к этому приучать.

Вот, столько денег вывалили, сейчас это стоит… Я считаю, что все равно это нужно, потому что это толчок, развитие городу.