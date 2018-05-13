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Что происходит с крупными спортивными объектами после соревнований? Разбираемся на примере Сочи

13 мая 2018 18:43
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Новости Беларуси. В период строительства объектов к Чемпионату мира по хоккею в Минске в 2014 году бурно обсуждалась тема их дальнейшего использования, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Мол, понастроим, а потом будут стоять без дела. Сейчас, когда прошло пять лет и когда ни один из них не простаивает, сомнений в правильности принятых тогда решений не возникает. С такой же бурей в стакане воды столкнулись и в России, когда возводили олимпийские объекты в Сочи.

Что происходит с крупными спортивными объектами после соревнований? Разбираемся на примере Сочи-1

Наш корреспондент Ольга Коршун сейчас находится в столице Олимпиады-2014 и готова рассказать, какими событиями полнятся построенные здания.

Что происходит с крупными спортивными объектами после соревнований? Разбираемся на примере Сочи-4

Ольга Коршун, корреспондент:
Мы находимся в Олимпийском парке в Сочи, где знаменитые арены буквально как на ладони. «Фишт», где проходила церемония открытия и закрытия Игр, рядом дворец «Большой», где сражались хоккеисты. Здесь есть и ледовая арена «Айсберг», это уже вотчина фигуристов. А в центре парка, конечно, факел, где зажигали олимпийский огонь. Это богатое спортивное наследие сочинцы научились использовать.

Что происходит с крупными спортивными объектами после соревнований? Разбираемся на примере Сочи-7

В 2014 в этом ледовом дворце проходили соревнования по фигурному катанию и шорт-треку. После Олимпиады здание планировали демонтировать и перенести в другой регион России. Но «Айсберг» остался на черноморском побережье, а его лед не пустует даже в воскресенье.

Что происходит с крупными спортивными объектами после соревнований? Разбираемся на примере Сочи-10

Во время Олимпиады именно в «Айсберге» было завоевано больше всего медалей. А после в Сочи начался настоящий спортивный бум. Буквально полгорода хотело встать на коньки, хотя до 2014 фигурное катание для сочинцев считалось экзотикой, а местные фигуристы тренировались в здании бывшего птичника. Сегодня в городе – спортивная школа и центр олимпийской подготовки. Тренируют юных атлетов настоящие звезды большого спорта.

Что происходит с крупными спортивными объектами после соревнований? Разбираемся на примере Сочи-13

Алексей Урманов, олимпийской чемпион, старший тренер сборной команды Краснодарского края по фигурному катанию:
Сейчас строятся крытые площадки, которые дают возможность родителям задействовать своих детей в спорте.

Что происходит с крупными спортивными объектами после соревнований? Разбираемся на примере Сочи-16

«Айсберг» движется по плотному расписанию. Арена в считанные минуты превращается в боксерский ринг, концертную площадку или стадион для настольного тенниса. Такая универсальность помогает сочинскому «Айсбергу» оставаться на плаву. Этот рецепт подходит и для белорусских спортивных площадок, которые, по мнению директора, без работы не останутся.

Что происходит с крупными спортивными объектами после соревнований? Разбираемся на примере Сочи-19

Исак Валицкий, директор дворца спорта «Айсберг» и тренировочной арены:
У вас одни из самых передовых спортивных сооружений. Материальная база должна опережать развитие физкультурного движения. Чем лучше материальная база, тем лучше потом будут результаты и больше людей будут заниматься физической культурой, спортом. Поэтому никогда ваши спортивные сооружения пустовать не будут, это я вам точно говорю.

Что происходит с крупными спортивными объектами после соревнований? Разбираемся на примере Сочи-22

Самый известный стадион – «Фишт» – сегодня на реконструкции. Он примет Чемпионат мира по футболу. С тем, что такие сооружения – не пустая трата денег, согласны и местные жители. После Олимпиады Сочи не узнают даже завсегдатаи курорта. Да и не все же измеряется в деньгах, спорт – это здоровье и объединение нации.

Что происходит с крупными спортивными объектами после соревнований? Разбираемся на примере Сочи-25

Все любят спорт. Особенно детей надо к этому приучать.

Что происходит с крупными спортивными объектами после соревнований? Разбираемся на примере Сочи-28

Вот, столько денег вывалили, сейчас это стоит… Я считаю, что все равно это нужно, потому что это толчок, развитие городу.

Что происходит с крупными спортивными объектами после соревнований? Разбираемся на примере Сочи-31

Ольга Коршун:
Во время Олимпиады в Сочи работали сотни журналистов. Новости передавали из медиацентра, который и сегодня принимает представителей СМИ. Это большая переговорная площадка. К примеру, уже 14 мая здесь соберутся специалисты по атомной энергетике из разных стран. Одним словом, в Сочи после Олимпиады ни одно здание не покрылось пылью, разве только строительной.

# Зимняя Олимпиада # Ольга Коршун # Алексей Урманов # Исак Валицкий # Фотофакт

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