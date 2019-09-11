Руи Машаду: «В Беларуси очень сильные теннисисты, и итог встречи непредсказуем»

Новости Беларуси. Матч первого круга первой Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса, который стартует в Минске уже в пятницу 13 сентября, определит нового потенциального участника элитного дивизиона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Путевку оспорят Беларусь и Португалия. Эта встреча состоится по новым правилам. Турнир претерпел значительные изменения, одно из которых – сокращение во времени: соревнования пройдут в два дня. Также теперь для победы в конкретном матче нужно выиграть два сета, а три.

Пиринейцы уже прибыли в Минск и провели несколько тренировок. В составе португальцев все игроки занимают места в топ-200 рейтинга ATP. Капитан португальской команды Руи Машаду в 2015 играл против белорусов в рамках Кубка Дэвиса дома и знает не понаслышке, как могут бороться наши парни.

Руи Машаду, капитан команды Португалии: Я абсолютно уверен, что нас всех ожидает очень интересный теннис с трудными матчами. Но прогнозировать результат не берусь, даже если наши игроки имеют более высокий рейтинг. В Беларуси очень сильные теннисисты, и итог встречи непредсказуем.

В составе белорусской команды Герасимов, Ивашко, Игнатик и финалист юниорского US Open в парном разряде Александр Згировский, а так же чисто парный игрок Андрей Василевский. Ребята настроены на игру и надеются на поддержку зрителей.

Белорусы сыграют с португальцами в рамках первой Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса. «Должны играть более агрессивно»

В четверг 12 сентября пройдет жеребьевка матча, а на пятницу намечена церемония открытия, после которой состоятся два одиночных поединка.