Белорусы сыграют с португальцами в рамках первой Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса. «Должны играть более агрессивно»

Новости Беларуси. Матч первого круга первой Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса соберет в Минске команды Беларуси и Португалии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Эта дуэль продет по новым правилам.
Новости Беларуси. Матч первого круга первой Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса соберет в Минске команды Беларуси и Португалии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Эта дуэль продет по новым правилам.
Соперники белорусов уже прибыли в белорусскую столицу и провели несколько тренировок.
В составе белорусской команды – Егор Герасимов, Владимир Игнатик, Илья Ивашко, Андрей Василевский и финалист юниорского парного Us-open – Александр Згировский.
2 сентября пройдет жеребьевка предстоящего матча, а два последующих дня непосредственно игры.
Игорь Тихонко, капитан команды Беларуси:
Нет ни одного соперника, которого не можно победить. Я считаю, что наши должны играть более агрессивно, более мощно. Они и по комплекции мощные, и по игре. Многое будет зависеть того, насколько хорошо будет складываться игра на своей подаче, насколько хорошо они будут подавать. Просто стоять дальше в розыгрышах с португальцами будет сложно – они очень быстрые, техничные, играют в активный теннис. Я считаю, нам – за счет мощи и атакующей игры.