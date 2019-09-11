Белорусы сыграют с португальцами в рамках первой Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса. «Должны играть более агрессивно»

Игорь Тихонко, капитан команды Беларуси:

Нет ни одного соперника, которого не можно победить. Я считаю, что наши должны играть более агрессивно, более мощно. Они и по комплекции мощные, и по игре. Многое будет зависеть того, насколько хорошо будет складываться игра на своей подаче, насколько хорошо они будут подавать. Просто стоять дальше в розыгрышах с португальцами будет сложно – они очень быстрые, техничные, играют в активный теннис. Я считаю, нам – за счет мощи и атакующей игры.