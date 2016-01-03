Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси: участники об ожиданиях и первых впечатлениях

Новости Беларуси. И еще одна традиция новогодних и рождественских дней. Минск сегодня принимает гостей и участников Рождественского турнира по хоккею на приз Президента Беларуси. Это международное состязание, которое уже окрестили неофициальным чемпионатом мира, стартует в белорусской столице уже завтра, 4 января. А главная интрига разрешится 7 января вечером на льду «Чижовка-Арены». Репортаж программы «Неделя» на СТВ.

Игры, которые уже 12-й год к ряду дарят праздник любителям хоккея. То, что Рождественский турнир начнется совсем скоро, первыми чувствуют сотрудники аэропорта. Клюшки и хоккейная амуниция составляют почти четверть всего багажа, который прилетел сегодня. Рейсы со всей Европы: с инвентарем наперевес и уже в предвкушении поединков — сборные Германии, Швеции и Словакии.

Ветеран, как известно, вбрасывание не испортит. Даже если он, страшно представить, родился в 30-х годах прошлого века! Эдуард планирует стать рекордсменом турнира — выйдет на лед ровно за 3 месяца до 84-го дня рождения!

Эдуард Бшайд, игрок национальной команды Германии по хоккею:

Я еще в отличной форме! Могу играть и дам фору молодым! Я обязательно усилю нашу команду! Не зря же дома ежедневно занимаюсь зарядкой!

Кьель Аке Клокарс, помощник менеджера национальной команды Швеции по хоккею:

Мы посещаем много турниров, но ваш отличается атмосферой на трибунах, теплой поддержкой зрителей, которая очень важна для ветеранов. В этом, конечно, большая заслуга организаторов.

И сразу к месту главных событий. Уже завтра здесь закипят главные хоккейные страсти.

Алексей Мартиненок, СТВ:

Все матчи на этот раз будут сыграны на «Чижовка-Арене». Кстати, ровно два года назад именно Рождественский турнир стал первым серьезным событием для этого комплекса и своеобразным тестом перед чемпионатом мира по хоккею. С тех пор здесь надежно прописался и неофициальный мировой форум.

Рождественский турнир полностью соответствует такому статусу. Германия, Словакия, Беларусь, Россия, Финляндия, Швейцария, Швеция стабильно в топе мирового рейтинга. Но в любом правиле есть исключение — и в нашем случае это сборная Объединенных Арабских Эмиратов. Само их присутствие сразу придает турниру этакий географический колорит. Да и у минской публики хоккеисты пользуются популярностью.

Ибрагим в первый раз в Беларуси и в первый же вечер отправился на ярмарку исправлять ошибки в амуниции. Шутка ли, разница температур в Минске и Абу-Даби – около сорока градусов!

Ибрагим Будебс, игрок национальной команды Объединенных Арабских Эмиратов по хоккею:

В 2011 я был в Казахстане. Так вот, там было -20ºC. С тех пор я навсегда запомнил, как важно держать себя в тепле.

Хоккей в эмиратах с недавних пор стал очень популярным. И, к слову, в страну его импортировали именно белорусы. После визита нашего президента в 2000-м году о хоккее узнали, а после того как сборную Объединенных Арабских Эмиратов возглавил наш специалист, появились и первые успехи.

Ибрагим Будебс, игрок национальной команды Объединенных Арабских Эмиратов по хоккею:

Буквально через год к нам приехал работать белорусский тренер, который до этого достиг хороших результатов с вашими юниорами. Так вот, начал он нас тренировать, и на следующий год мы выиграли турнир в Малайзии. Все были очень счастливы!

Об уровне континентальной хоккейной лиги этим спортсменам остается только мечтать. Хотя, если Саид выйдет на лед в джерси нападающего минского «Динамо», психологическая атака на соперников будет обеспечена.

Саид Алмуами, игрок национальной команды Объединенных Арабских Эмиратов по хоккею:

Мы понимаем, что будем играть в хоккей с командами уровнем выше, так что уж точно наберемся опыта. И все-таки я надеюсь, что нам удастся выиграть хотя бы одну игру. Или две!

С нашим главным хоккейным клубом не понаслышке знаком и наставник сборной Словакии. Юлиус Шуплер руководил флагманом белорусского хоккея в 2003-м. Ни «Минск-Арены», ни «Чижовка-Арены» тогда еще в проекте не было. А в остальном — вокруг знакомые все лица.

Юлиус Шуплер, тренер национальной команды Словакии по хоккею:

Это очень интересно – встретить своих друзей, игроков, с которыми мы вместе работали. Хотим показать хороший хоккей, хотим порадовать зрителей.

Турнир с каждым годом набирает обороты. Спортивное шоу становится все более зрелищным еще и потому, что каждая из команд действительно хочет завоевать трофей. И если на заре этих соревнований приезжали в основном любители, то теперь практически в каждой дружине есть спортсмены, некогда игравшие на самом высоком уровне. Словакия, к примеру, укрепилась экс-НХЛовцем Мирославом Шатаном. И всерьез рассчитывает избавиться от звания рекордсмена по количеству четвертых мест на турнире.

Ладислав Шилл, игрок национальной команды Словакии по хоккею:

Некоторые приезжают ежегодно. Будут отдыхать и играть. Друге буду гулять по городу. Потому что очень нравится ваш город.

Первое испытание ждет Словакию уже завтра: дружина скрестит клюшки с командой Объединенных Арабских Эмиратов. В этот же день открытия Белорусы сыграют со Швейцарией.

Наша команда традиционно значится в числе фаворитов. За 11 лет турнирной истории белорусы 8 раз становились обладателями заветного трофея. Трижды чемпионский кубок выигрывали россияне. Победитель турнира традиционно определится 7 января.