4 января стартует Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси

Новости Беларуси. Двенадцатый Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси стартует сегодня, 4 января, в Минске. Эти состязания еще называют неофициальным чемпионатом мира среди любительских команд.

В этом году все игры пройдут на льду «Чижовка-Арены». В соревнованиях участвуют дружины 8 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно ледовые баталии привлекают на трибуны большое количество болельщиков. Все игры они могут посетить бесплатно.

Сегодня белорусы проведут первый поединок со швейцарской дружиной, Финляндия с Германией, Россия со Швецией, а команда ОАЭ сыграет со сборной Словакии.

Фейсал Аль-Сувейди, игрок национальной команды Объединенных Арабских Эмиратов по хоккею:

Настоящий хоккей – вот чего я ожидаю от турнира. Именно для этого мы прилетели в Минск. Я не профессиональный игрок, это мое хобби, но мне очень интересно и полезно оказаться на льду со звездами североамериканского и европейского хоккея.

Мирослав Шатан, игрок национальной команды Словакии по хоккею:

Мы приехали в Минск в замечательном настроении, здорово, что сможем увидеть друзей из вашей национальной команды. Многие из моих товарищей по сборной на турнире уже выступали. Я в предвкушении.

Иван Дроппа, игрок национальной команды Словакии по хоккею:

У меня только прекрасные воспоминания о Минске. Красивый город. Я здесь в третий раз уже. Играть у вас одно удовольствие. Уверен, на арене будет много болельщиков, будет настоящее шоу. Организация хорошая. Надеюсь на медаль.

Победитель турнира определится 7 января.

В числе фаворитов традиционно значится хоккейная команда Президента – на её счету 8 побед. В прошлом году успех праздновала российская дружина. Наша команда получила серебро, бронза досталась финским хоккеистам.