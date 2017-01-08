«Европиада в Минске будет очень успешной»: Пирс О’Каллаган в эксклюзивном интервью СТВ

Новости Беларуси. Лёд «Чижовка-Арены» 8 января не ускользнул от пристального взгляда международных экспертов.

Спортивные объекты Минска готовы принять Европейские олимпийские игры в 2019 году.

Этим утверждением поделился с корреспондентом программы «Неделя» Яной Шипко спортивный директор Европейских олимпийских комитетов Пирс О’Каллаган.

Господин О’Каллаган, рада познакомиться. Очень приятно видеть Вас прямо на льду. Вы ведь впервые оказались на хоккейной площадке по эту сторону бортика?

Пирс О’Каллаган, спортивный директор Европейских олимпийских комитетов:

Да. И я очень рад быть здесь. Я знаю, что Президент вчера играл здесь в хоккей. И я поздравляю вашу команду с победой. Находиться в середине зимы в Беларуси – стране с давними традициями зимних видов спорта – само собой, очень приятно. В особенности, стоять на льду этой замечательной арены. Я отметил высочайший уровень спортивной инфраструктуры. За три дня здесь я побывал практически на всех спортивных сооружениях: «Минск-Арена», сейчас – «Чижовка-Арена», дворец спорта, гребной канал, стрелковый клуб.

Европейский олимпийский комитет будет счастлив узнать, что технически все сооружения готовы принять Игры.

Дело за организационной работой.

Почему же именно Минск получил право проведения Европейских игр?

Пирс О’Каллаган:

По многим причинам. Президентом Национального олимпийского комитета является Президент Александр Лукашенко. Спорт очень близок его сердцу. Беларусь собрала много медалей на I Евроолимпиаде в Баку. Вы полны энтузиазма. Люди здесь любят спорт. Накануне я был на матче «Динамо»-ЦСКА и тысячи человек смотрели хоккей, так что мы знаем, что спорт – это страсть для всех белорусов.

Должна сказать, что потрясающая атмосфера и здесь, на Рождественском турнире, несмотря на то, что он любительский. Как думаете, опыт его проведения – уже более 10 лет – помог на таком высоком уровне провести и чемпионат мира в 2014 году?

Пирс О’Каллаган:

Я думаю, весь мир осознаёт, насколько профессионально Минск способен организовать соревнования на отличном уровне после чемпионата мира по хоккею. Так что люди здесь ценят зрелищный спорт. В Беларуси – отличные возможности, спортивные объекты.

И всё это даёт уверенность, что Европиада в Минске будет очень успешной.

Вы с семьёй переехали в Баку на два года, на время подготовки к I Европейским играм. А в Минск Вы тоже собираетесь приехать?

Пирс О’Каллаган:

Возможно. Кто знает. Если меня пригласят приехать, я буду счастлив пожить здесь и помочь в организации Игр.

Но у меня ощущение, что ваши специалисты способны организовать всё на высоком уровне.

Даже нет необходимости приглашать иностранных экспертов.

Кстати, так приятно видеть Вас в белорусской куртке. Спасает в мороз?

Пирс О’Каллаган:

Ещё как помогает. Я очень горд, потому что, когда мы выбираем организатора Игр, мы должны быть частью одной семьи.

И я абсолютно чувствую себя одной семьёй с белорусским НОКом.

Поэтому я горжусь тем, что ношу эту куртку.

У Вас на куртке – орнамент белорусский. А что могло бы стать символом II Европейских игр. Например, на Генеральной ассамблее символом стал цветок цвета моего пальто.

Пирс О’Каллаган:

Да, для таких крупных спортивных соревнований очень важна идентификация, логотип. Думаю, Беларусь выберет что-то традиционное, но вместе с тем то, что произведёт впечатление о Европе, в целом.

Мы были опечалены ситуацией с главой Европейских олимпийских комитетов Патриком Хикки. И Президент Беларуси даже высказывался о надуманности обвинений против него. Господин Хикки вернулся в Ирландию, он – Ваш земляк. Как он сейчас себя чувствует?

Пирс О’Каллаган:

Четыре месяца он не мог покинуть Бразилию. Ему – 71 год.

Это было очень сложно для него. У него четверо детей и много внуков. Для них тоже было тяжело не видеть его. Сейчас он вернулся к семье и восстанавливает здоровье. Он просил меня передать огромное спасибо Президенту Александру Лукашенко и НОКу Беларуси за солидарность и поддержку, которую они продемонстрировали в сложной ситуации. Как говорится, друг познаётся в беде.

Политика всегда идёт рядом со спортом? Будут ли Европейские игры отличаться в этом плане?

Пирс О’Каллаган:

Да, это факт. Даже, если некоторые спортивные функционеры говорят нет, мы не смешиваем политику и спорт. Это не так. Это же и приводит к допинговым скандалам в спорте. Как бы там ни было, в Европейских играх мы хотим сфокусироваться исключительно на спорте.

А зимние версии Европейских игр задумывались? Было бы здорово видеть на них тот же хоккей.

Пирс О’Каллаган, спортивный директор Европейских олимпийских комитетов:

Это обсуждается. Множество Национальных олимпийских комитетов разных стран предлагали зимние Европейские игры.