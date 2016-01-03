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Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси: в Минск прибыли команды Словакии и Германии

03 января 2016 13:54
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Новости Беларуси. В белорусскую столицу продолжают прибывать участники Рождественского хоккейного турнира любительских команд на приз Президента. Менее суток осталось до начала ледовых баталий на «Чижовка — Арене», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько часов назад в Национальном аэропорту приземлился самолет с командой Словакии на борту. Следом за ними  прилетела ледовая дружина из Германии. Хоккеисты полны решимости побороться за главный приз турнира.

Юлиус Шуплер, тренер национальной команды Словакии по хоккею:
Это очень интересно – встретить своих друзей, игроков, с которыми мы вместе работали. Хотим показать хороший хоккей, хотим порадовать зрителей. Команда находится в составе, который может занять хорошее место. Но теперь я не хочу говорить о том, что золотые медали, на втором или третьем месте – все время покажет.

Ладислав Шилл, игрок национальной команды Словакии по хоккею:
Буду гулять по городу. Потому что очень нравится ваш город. У вас хорошая библиотека и много другого.

В этом году ледовые баталии пройдут сразу на двух площадках  спорткомплекса «Чижовка — Арена». В соревнованиях примут участие 8 команд. В группе «А» выступят хоккеисты Беларуси, Словакии, Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратов. В квартет «В» вошли Россия, Финляндия, Германия и Швеция.

# Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси

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