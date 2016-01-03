3 января в Минск продолжают прибывать участники Рождественского хоккейного турнира любительских команд на приз Президента

Новости Беларуси. В белорусскую столицу сегодня, 3 декабря, продолжают прибывать участники Рождественского хоккейного турнира любительских команд на приз Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти минуты в Национальном аэропорту ждут приземления самолета с командой Словакии на борту.

Всего сутки остались до начала ледовых баталий на «Чижовка – Арене». В этом году они пройдут сразу на двух площадках этого спорткомплекса.

В соревнованиях примут участие 8 команд.

В группе «А» выступят хоккеисты Беларуси, Словакии, Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратов. В квартет «В» вошли Россия, Финляндия, Германия и Швеция.