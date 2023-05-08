«Россияне зуб на нас заточили». Сборная Беларуси по хоккею готовится выступить в Красноярске

Хоккейная сборная Беларуси продолжает большой тур по городам России и Казахстана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Хоккейная сборная Беларуси продолжает большой тур по городам России и Казахстана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Накануне наша дружина заняла первое место на турнире в Астане. И с хорошим боевым настроем отправилась в Красноярск, где завтра, 9 мая, сыграет против сборной «России 25». Напомним, после двух поражений от команды Романа Ротенберга дружина Дмитрия Квартальнова на турнире в Казахстане взяла убедительный реванш у россиян – белорусы победили 7:4. После Красноярска наша сборная сыграет в Туле – матчи пройдут 12 и 13 мая.
Сергей Романович, защитник хоккейной сборной Беларуси:
Россияне зуб на нас заточили серьезный такой. Они отдыхали сегодня. Поэтому, ну, посмотрим. Будем играть на победу, бороться.
Дмитрий Квартальнов, главный тренер хоккейной сборной Беларуси:
Я думаю, что в Туле поменяем, у нас силы свежие придут. В общем-то, здесь нам надо будет немного освежиться. Все-таки мы играем, у нас практически резерва пока никакого. У ребят есть моменты, ОРВИ там, ребята заболели. Так что готовимся.