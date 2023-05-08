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«Россияне зуб на нас заточили». Сборная Беларуси по хоккею готовится выступить в Красноярске

08 мая 2023 17:55
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Хоккейная сборная Беларуси продолжает большой тур по городам России и Казахстана, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

«Россияне зуб на нас заточили». Сборная Беларуси по хоккею готовится выступить в Красноярске-1

Накануне наша дружина заняла первое место на турнире в Астане. И с хорошим боевым настроем отправилась в Красноярск, где завтра, 9 мая, сыграет против сборной «России 25». Напомним, после двух поражений от команды Романа Ротенберга дружина Дмитрия Квартальнова на турнире в Казахстане взяла убедительный реванш у россиян – белорусы победили 7:4. После Красноярска наша сборная сыграет в Туле – матчи пройдут 12 и 13 мая. 

«Россияне зуб на нас заточили». Сборная Беларуси по хоккею готовится выступить в Красноярске-4

Сергей Романович, защитник хоккейной сборной Беларуси: 
Россияне зуб на нас заточили серьезный такой. Они отдыхали сегодня. Поэтому, ну, посмотрим. Будем играть на победу, бороться. 

«Россияне зуб на нас заточили». Сборная Беларуси по хоккею готовится выступить в Красноярске-7

Дмитрий Квартальнов, главный тренер хоккейной сборной Беларуси: 
Я думаю, что в Туле поменяем, у нас силы свежие придут. В общем-то, здесь нам надо будет немного освежиться. Все-таки мы играем, у нас практически резерва пока никакого. У ребят есть моменты, ОРВИ там, ребята заболели. Так что готовимся.  

# Хоккей # Сергей Романович # Дмитрий Квартальнов # Фотофакт

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