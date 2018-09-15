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Российская сборная победила белорусскую в матче Кубка Дэвиса

15 сентября 2018 19:28
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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по теннису провела гостевой матч первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса против команды России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российская сборная победила белорусскую в матче Кубка Дэвиса-1

Напомним, после первого дня счет был ничейным – 1:1. 15 сентября первыми на корт вышли пары. Белорусский дуэт Максим Мирный – Андрей Василевский в двух сетах взял верх над Карэном Хачановым и Андреем Рублевым.

Российская сборная победила белорусскую в матче Кубка Дэвиса-4

В первой сегодняшней одиночке Хачанов в двух сетах одолел нашего Илью Ивашко. И в итоге судьба всего матча решилась в дуэли Егора Герасимова и Даниила Медведева. Сильнее оказался россиянин в трех сетах.

Российская сборная победила белорусскую в матче Кубка Дэвиса-7

Белорусы проиграли матч 2:3 и теперь будут бороться за право остаться в первой группе Евро-Африканской зоны.

# Теннис # Максим Мирный # Илья Ивашко # Андрей Василевский # Карэн Хачанов # Андрей Рублев # Егор Герасимов # Даниил Медведев # Фотофакт

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