Российская сборная победила белорусскую в матче Кубка Дэвиса

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по теннису провела гостевой матч первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса против команды России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, после первого дня счет был ничейным – 1:1. 15 сентября первыми на корт вышли пары. Белорусский дуэт Максим Мирный – Андрей Василевский в двух сетах взял верх над Карэном Хачановым и Андреем Рублевым.

В первой сегодняшней одиночке Хачанов в двух сетах одолел нашего Илью Ивашко. И в итоге судьба всего матча решилась в дуэли Егора Герасимова и Даниила Медведева. Сильнее оказался россиянин в трех сетах.