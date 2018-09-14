10 лет спустя: бронза Олимпиады-2008 в Пекине вручена белорусской гимнастке Анастасии Прокопенко

Новости Беларуси. Прошедшей ночью по белорусскому времени в Мехико чествовали нашу спортсменку Анастасию Прокопенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На проходящем в столице Мексики чемпионате мира по современному пятиборью она завоевала золото в личном первенстве и женской эстафете (подробнее здесь). А теперь получила еще и бронзовую медаль – правда, с других соревнований.