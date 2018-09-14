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10 лет спустя: бронза Олимпиады-2008 в Пекине вручена белорусской гимнастке Анастасии Прокопенко

14 сентября 2018 19:39
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Новости Беларуси. Прошедшей ночью по белорусскому времени в Мехико чествовали нашу спортсменку Анастасию Прокопенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На проходящем в столице Мексики чемпионате мира по современному пятиборью она завоевала золото в личном первенстве и женской эстафете (подробнее здесь). А теперь получила еще и бронзовую медаль – правда, с других соревнований.

10 лет спустя: бронза Олимпиады-2008 в Пекине вручена белорусской гимнастке Анастасии Прокопенко-1

Прокопенко досталась бронзовая медаль Олимпиады 2008 года в Пекине. Там она заняла обидное четвертое место. Однако по итогам перепроверки допинг-проб в анализах украинской пятиборки Виктории Терещук был обнаружен запрещенный анаболический стероид туринабол.

10 лет спустя: бронза Олимпиады-2008 в Пекине вручена белорусской гимнастке Анастасии Прокопенко-4

Таким образом бронза Олимпиады в Пекине, завоеванная Терещук, в соответствии с решением Международного олимпийского комитета передана представительнице Беларуси Анастасии Прокопенко. Торжественная церемония вручения награды состоялась в рамках мероприятий чемпионата мира в Мексике.

# Тяжелая атлетика # Анастасия Прокопенко # Фотофакт

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