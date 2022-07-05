«Мы корректировали процесс из-за погоды». Какие сложности ожидали белорусских спортсменок на Кубке Леднёва?

Новости Беларуси. В Минске стартовал третий этап международного турнира по современному пятиборью «Кубок имени Павла Леднева». Участие в нем принимают топовые спортсмены из Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Прокопенко рассказал, почему важно готовить юниоров и о конкуренции с Россией. Подробности здесь. В первый соревновательный день состоялись женские полуфиналы. Стартовал турнир фехтованием, затем участницы переместились в бассейн, где определяли сильнейших в плавании. А после локация сменилась еще раз. Спортсменки отправились в Ратомку, где прошел лазер-ран – бег и стрельба из лазерного пистолета. Начала свое выступление и победительница двух предыдущих этапов «Кубка Леднева» белоруска Ольга Силкина.

Ольга Силкина, двукратный победитель этапов «Кубка Леднева»:

Корректируем общий тренировочный процесс. У нас сейчас был сбор, и мы корректировали процесс из-за погоды. Надеюсь, что на соревнованиях будет полегче, потому что вообще невыносимо.