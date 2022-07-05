«Мы корректировали процесс из-за погоды». Какие сложности ожидали белорусских спортсменок на Кубке Леднёва?

Новости Беларуси. В Минске стартовал третий этап международного турнира по современному пятиборью «Кубок имени Павла Леднева». Участие в нем принимают топовые спортсмены из Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Минске стартовал третий этап международного турнира по современному пятиборью «Кубок имени Павла Леднева». Участие в нем принимают топовые спортсмены из Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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В первый соревновательный день состоялись женские полуфиналы. Стартовал турнир фехтованием, затем участницы переместились в бассейн, где определяли сильнейших в плавании. А после локация сменилась еще раз. Спортсменки отправились в Ратомку, где прошел лазер-ран – бег и стрельба из лазерного пистолета. Начала свое выступление и победительница двух предыдущих этапов «Кубка Леднева» белоруска Ольга Силкина.
Ольга Силкина, двукратный победитель этапов «Кубка Леднева»:
Корректируем общий тренировочный процесс. У нас сейчас был сбор, и мы корректировали процесс из-за погоды. Надеюсь, что на соревнованиях будет полегче, потому что вообще невыносимо.
Продолжатся соревнования 6 июля. В борьбу вступят мужчины. Девушки же проведут финальные поединки в фехтовании. Третий этап «Кубка Леднева» – предпоследний. В решающей стадии, которая состоится в Москве, участие примут 72 сильнейших атлета. По 36 мужчин и женщин.
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