Роналду, Мессии и Бэйл – в десятке претендентов на звание лучшего игрока Европы сезона-2015/16

Названы претенденты на звание лучшего футболиста Европы сезона 2015/16 годов. В жюри вошли журналисты из всех национальных ассоциаций УЕФА. Каждый назвал пятерку самых достойных, на его взгляд, футболистов сезона. Десять лучших прошли во второй раунд голосования, по итогам которого будет отобрана тройка. Их имена огласят 5 августа.

В списке восемь участников недавнего чемпионата Европы, в том числе португалец Криштиану Роналду, валлиец Гарет Бэйл, француз Антуан Гризман и другие, а также два южноамериканца – Лионель Месси и Луис Суарес.

Во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов – 2015/16, которая состоится 25 августа в Монако, жюри выберет лучшего из трех претендентов.

Ранее этот приз дважды выигрывал Лионель Месси, по разу Андрес Иньеста, Франк Рибери и Криштиану Роналду, сообщили в программе СТВ-Спорт.