Кто он – новый игрок ХК «Динамо-Минск» Илья Хохлов

Новичком команды стал молодой российский защитник Илья Хохлов. 23-летний игрок начинал свою карьеру в Чехове за команду Молодежной Хоккейной Лиги – «Чеховские Витязи», где провел три года.

В сезоне 2014/15 хоккеист дебютировал в КХЛ, в составе «Северстали». В Череповце хоккеист провел три года, после чего перебрался в хоккейный клуб «Сочи». Хохлов показал неплохую результативность для защитника.