Кто он – новый игрок ХК «Динамо-Минск» Илья Хохлов

Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» пополнилось очередным игроком, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» пополнилось очередным игроком, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новичком команды стал молодой российский защитник Илья Хохлов. 23-летний игрок начинал свою карьеру в Чехове за команду Молодежной Хоккейной Лиги – «Чеховские Витязи», где провел три года.
В сезоне 2014/15 хоккеист дебютировал в КХЛ, в составе «Северстали». В Череповце хоккеист провел три года, после чего перебрался в хоккейный клуб «Сочи». Хохлов показал неплохую результативность для защитника.
В 36 матчах он набрал тринадцать очков по системе гол+пас. В начале 2018 года защитник примерил на себе джерси омского «Авангарда», в составе которого дебютировал в Кубке Гагарина. Всего за четыре сезона в КХЛ Хохлов провел 114 матчей, в которых отметился 28 балами. Контракт с «зубрами» рассчитан на один год.