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Кто он – новый игрок ХК «Динамо-Минск» Илья Хохлов

01 июня 2018 07:38
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Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» пополнилось очередным игроком, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кто он – новый игрок ХК «Динамо-Минск» Илья Хохлов-1

Новичком команды стал молодой российский защитник Илья Хохлов. 23-летний игрок начинал свою карьеру в Чехове за команду Молодежной Хоккейной Лиги – «Чеховские Витязи», где провел три года.

В сезоне 2014/15 хоккеист дебютировал в КХЛ, в составе «Северстали». В Череповце хоккеист провел три года, после чего перебрался в хоккейный клуб «Сочи». Хохлов показал неплохую результативность для защитника.

Кто он – новый игрок ХК «Динамо-Минск» Илья Хохлов-4

В 36 матчах он набрал тринадцать очков по системе гол+пас. В начале 2018 года защитник примерил на себе джерси омского «Авангарда», в составе которого дебютировал в Кубке Гагарина. Всего за четыре сезона в КХЛ Хохлов провел 114 матчей, в которых отметился 28 балами. Контракт с «зубрами» рассчитан на один год.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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