Каролин Возняцки выиграла Australian Open и спустя 7 лет возвращается на первую строчку мирового рейтинга

Сегодня в женском финале Australian Open представительница Дании, занимающая в мировом рейтинге второе место, сражалась с первой ракеткой планеты, румынкой Симоной Халеп. Букмекеры считали фаворитом именно Симону, но уже в первой партии Возняцки дала понять, что всё не так однозначно.

На старте она выиграла три гейма подряд, но потом Халеп нашла противоядие против соперницы и перевела сэт в режим тай-брэйка. Однако и в нём удача вернулась на сторону Каролин. Впрочем, во второй партии Возняцки стала играть хуже, и её румынская оппонентка воспользовалась ситуацией, оформив победу 6:3. И это даже несмотря на судороги в ногах, которые периодически докучали первой ракетке мира.

В решающем сэте уровень интриги зашкаливал: девушки раз за разом то брали чужую подачу, то отдавали собственную. Но, в конце концов, борьба нервов разрешилась в пользу Каролин Возняцки – 6:4. Помимо чемпионского трофея, она получит звание лидера рейтинга WTA. На первую строчку датская теннисистка поднимется с понедельника.