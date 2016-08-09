Рио-2016. Белорусские баскетболистки обыграли сборную Бразилии – 65:63

Встреча началась для сборной Беларуси не лучшим образом. В середине второй четверти наша команда уступала 20:38. Тренер был вынужден взять тайм-аут: обратил внимание на ошибки в обороне. Игра пошла ровнее и к большому перерыву наши девушки уступали всего 35:40. Последние две четверти белоруски провели уверенно – сократили разрыв и за 4 минуты до сирены повели – 65:63. Время на последнюю атаку у Бразилии оставалось, но грамотная игра нашей сборной в обороне не позволила им сравнять счет.

Новости Беларуси. Первая победа белорусских баскетболисток на Олимпиаде в Рио! В третьем туре группового раунда олимпийского турнира подопечные Анатолия Буяльского обыграли хозяек паркета, бразильянок – 65:63.

Следующий матч белоруски проведут 11 августа против сборной Турции.

Напомним, в стартовом поединке женская сборная Беларуси по баскетболу проиграла команде Японии – 73:77. Во втором матче наши девушки уступили одному из фаворитов турнира – команде Франции – 72:73. Эта победа была принципиальной для нашей команды: для сохранения реальных шансов в борьбе за плей-офф нужно было выигрывать.

Бразильянки в своих стартовых поединках уступили Австралии (66:84) и Японии (66:82).

Фото: НОК Беларуси