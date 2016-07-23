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Рио-2016. НОК Беларуси возмущен решением суда в Лозанне дисквалифицировать гребцов

23 июля 2016 11:06
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Новости Беларуси. Беларусь продолжит борьбу за права атлетов. Национальный Олимпийский комитет возмущен решением Арбитражного суда в Лозанне о дисквалификации на год белорусских гребцов, тем самым отстранив их от стартов на Олимпиаде в Рио.

Основанием для такого вердикта стали действия Международной федерации каноэ по перераспределению квот.

Проще говоря, места наших гребцов на олимпийских соревнованиях уже заняты спортсменами из других стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Проблемы у спортсменов возникли из-за мельдония.

Препарат был внесён в список запрещённых с  января этого года. Его остатки были обнаружены в крови наших гребцов. Но содержание было в допустимой норме.

# Дисквалификация гребцов

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