Рио-2016. НОК Беларуси возмущен решением суда в Лозанне дисквалифицировать гребцов

Новости Беларуси. Беларусь продолжит борьбу за права атлетов. Национальный Олимпийский комитет возмущен решением Арбитражного суда в Лозанне о дисквалификации на год белорусских гребцов, тем самым отстранив их от стартов на Олимпиаде в Рио.

Основанием для такого вердикта стали действия Международной федерации каноэ по перераспределению квот.

Проще говоря, места наших гребцов на олимпийских соревнованиях уже заняты спортсменами из других стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблемы у спортсменов возникли из-за мельдония.

Препарат был внесён в список запрещённых с января этого года. Его остатки были обнаружены в крови наших гребцов. Но содержание было в допустимой норме.