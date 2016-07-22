«Планы – опять попасть в зону Еврокубков»: тренер «Шахтёра» после поражения в квалификации ЛЕ

Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» стал первым из белорусских представителей на евроарене, кто свой международный сезон завершил.

21 июля «горняки» в ответном матче против словенского «Домжале» потерпели поражение со счетом 1:2.

22 июля солигорская команда вернулась из Словении. Главный тренер Сергей Никифоренко резюмировал выступление своей команды в квалификации Лиги Европы, а также рассказал о дальнейших задачах «Шахтера» в чемпионате страны.

Сергей Никифоренко, главный тренер ФК «Шахтер» (Солигорск):

Всё зависело от жребия, от соперника. Но надо сказать, что эту команду мы должны были проходить. Пропущенный дома гол, всё-таки, как-то повлиял на ход двухраундового поединка. Хотя, по прошествии второй игры – может быть, нужно было играть – два нападающих. Планы всё те же – опять попасть в зону Еврокубков, ради этого мы, всё-таки, играем на чемпионате