Минское «Динамо» и «Торпедо-БелАЗ» продолжают борьбу в футбольной Лиге Европы

Новости Беларуси. Два белорусских клуба продолжают борьбу в футбольной Лиге Европы.

21 июля минское «Динамо» гостило в Ирландии у местного клуба «Сент-Патрикс» и добилось победы со счетом 1:0.

Гол на счету Глеба Рассадкина, сообщили в программе СТВ-Спорт.

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«Торпедо-БелАЗ» дома принимал венгерский Дебрецен. Неделю назад в первой встрече автозаводцы были сильнее 2:1.

21 июля белорусский клуб также порадовал своих почитателей победой – 1:0. Гол на 25-ой минуте провел Вадим Демидович.

Михаил Афанасьев, игрок ФК «Торпедо-БелАЗ»:

Потрясающие эмоции! Очень сильного соперника прошли, видели, как тяжело нам было. Играющая команда, хорошие игроки. Мы от оборонки, где-то попроще, но получилось задельчик сделать на выезде, удача, где-то повезло нам

Итак, в 3-ем квалификационном раунде лиги Европы «Торпедо-БелАЗ» сыграет с австрийским клубом «Рапид» из Вены, а минское «Динамо» сразится с сербской «Войводиной» из Нови Сада.