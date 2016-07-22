Потребуем возмещения морального и материального ущерба: министр спорта Беларуси о вердикте по гребцам

Новости Беларуси. Только что из международного спортивного арбитража в Лозанне получена информация о том, что мужская сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ не будет допущена к олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

22 июля по поводу последних допинговых скандалов во время рабочей поездки по Могилёвской области высказался Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я сторонник того, чтобы наказание было персонифицированным. Если ты нашел виновного человека, как в России, накажи его. Но как же можно отстранить всю команду от главного спортивного праздника – Олимпиады. Взяли исключили всю команду. Начали разбираться, а фактов-то нет. Подключил МИД, Минспорта, помощника по спорту, НОК, – железно сказал: идите, разбирайтесь, защищайте спортсменов, чего вы сидите в Минске. Едьте в Швейцарию и там воюйте. Пулемёт надо – дам пулемёт. Танк – едьте на танке, но защищайте ребят, если они не виноваты. Виноваты – ответят на всю катушку, еще и добавим за то, что страну позорят. Вот эти подходы «чохом» наказать, кто-то где-то сказал, фактов на руках нет, начинают гнобить. И бьют по тем, кто в перспективе может получить медали на Олимпиаде. Это говорит о том, что спорт давно стал большой политикой. И даже становится каким-то театром военных действий. Это неправильно. То есть против допинга, однозначно, надо бороться (мы, вот такие средние и малые страны от этого только выиграем), но подходить надо ко всему честно: виноват – отвечай, не пойман – не вор.

Министерство спорта и туризма выступило с официальным заявлением.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Решение, по меньшей мере, абсурдно, вызывает негодование. Мы будем бороться за честь, права наших спортсменов, наших гребцов, за честь белорусского спорта. Я убеждён в правоте наших спортсменов, в их чистоте, в их заслуженном праве выступать на Олимпийских Играх. Международные спортивные чиновники, очевидно, оказались в ступоре от успешного выступления нашей национальной команды на чемпионате Европы, которая, напомню, завоевала 10 медалей. Из них 4 медали – в олимпийской квалификации, тем самым подтвердив свою конкурентоспособность и войдя в пул самых сильнейших команд в мировом спортивном форуме. Уверен, что все наши меры, которые приняты для отстаивания чести, прав наших спортсменов, будут в полной мере реализованы через все международные судебные инстанции. Все необходимые меры уже предприняты, работают адвокаты и мы намерены требовать не только возмещения морального, но и материального ущерба по результатам завершения этого дела.