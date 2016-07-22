Забег пройдёт 24 июля в Заводском районе: участникам – от 2,5 до 86 лет

Новости Беларуси. На масштабный марш-бросок приглашает парк 900-летия Минска. Старт легкоатлетическому забегу в Заводском районе будет дан 24 июля в 11 часов.
В нем примут участие бегуны из разных уголков страны. Спорту все возрасты покорны.
Из зарегистрированных участников самому маленькому – 2,5 года, а самому опытному – 86.
Любители пробежек в этот день будут преодолевать дистанцию 3 и 12 метров вместе с именитыми спортсменами. Среди них – мастер спорта международного класса по марафонскому бегу Елена Цухло.
Массовые спортивные старты – здесь уже традиция. Например, 3 июля на площадке у Чижовка-Арены успешно обкатали лыжероллерный пробег.
В Заводском районе продолжат удивлять спортивными сюрпризами. Наиболее масштабные готовят для минчан и гостей столицы уже на сентябрь.