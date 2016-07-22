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Забег пройдёт 24 июля в Заводском районе: участникам – от 2,5 до 86 лет

22 июля 2016 19:31
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Новости Беларуси. На масштабный марш-бросок приглашает парк 900-летия Минска. Старт легкоатлетическому забегу в Заводском районе будет дан 24 июля в 11 часов.

В нем примут участие бегуны из разных уголков страны. Спорту все возрасты покорны.

Из зарегистрированных участников самому маленькому – 2,5 года, а самому опытному – 86.

Любители пробежек в этот день будут преодолевать дистанцию 3 и 12 метров вместе с именитыми спортсменами. Среди них – мастер спорта международного класса по марафонскому бегу Елена Цухло.

Массовые спортивные старты – здесь уже традиция. Например, 3 июля на площадке у Чижовка-Арены успешно обкатали лыжероллерный пробег.

В Заводском районе продолжат удивлять спортивными сюрпризами. Наиболее масштабные готовят для минчан и гостей столицы уже на сентябрь.

# Спортивный праздник

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