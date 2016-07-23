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Рио-2016. «Это – чистой воды политика»: братья Богдановичи прокомментировали ситуацию с белорусскими гребцами

23 июля 2016 17:02
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Новости Беларуси. Вопрос: «Почему сильнейшие белорусские гребцы не допущены на Олимпиаду?», – остаётся без ответа.

О дисквалификации было объявлено 22 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Национальный Олимпийский комитет, мягко говоря,  недоволен таким решением Арбитражного суда в Лозанне.

Пока Беларусь продолжает бороться  за права спортсменов, те у кого, забрали медали, равно как и сотни болельщиков, –  в недоумении.

За бортом Олимпиады оказались 7 белорусских спортсменов. Необоснованные претензии, домыслы, факты без внимания. Этот скандал поставил крест на мечтах о золотой медали в спринтерской гребле.

Камнем преткновения стал мельдоний.

Вещество не котируется в большом спорте с января этого года. Остатки, подчеркну, в допустимой норме были найдены в крови наших атлетов. За эту хрупкую соломинку и ухватилась международная федерация каноэ.

Андрей Богданович, олимпийский чемпион в гребле на байдарках и каноэ:
Это – чистой воды политика. По-другому это никак не назвать. Спорт – это, когда выиграл, завоевал и никто больше не вмешивается. Да, на допинг проверяли всегда, и по 10 раз в году – никаких претензий не было. А сейчас – какие-то догадки и снимают всю команду   

В этом вопросе страна встала на защиту честного спорта. Белорусская сторона незамедлительно подготовила пакет необходимых документов, подтверждающих слова атлетов. Доказательства были отправлены в Международный спортивный арбитражный суд в Лозанне 18 июля. Через 4 дня ответ – дисквалификация сроком на год. Причина – Международная федерация каноэ перераспределила квоты.

Проще говоря, на свободные 7 стульев уже уселись спортсмены из других стран.

Александр Богданович, олимпийский чемпион в гребле на байдарках и каноэ:
Спорт должен быть честным. Потому что спортсмены, которые поедут даже на Олимпийские Игры в нашем классе – то у них медали уже будут, как говорится, с душком. Потому что не все сильнейшие принимали участие.

И, как таковая, Олимпиада теряет свою значимость.

Четыре года усиленных тренировок тускнеют на фоне этого скандала. У наших спортсменов забрали возможность бороться за медали. К слову, атлеты не раз являлись де-факто заложниками противостояния интересов. 

Антонина Кошель, олимпийский чемпион по художественной и спортивной гимнастике:
Вы помните, когда Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, сборная команда Советского Союза не приехала. В Москву не приехали американцы. Это идут вот такие политические варианты, разноплановые. Даже   те, которые касаются именно спорта.

В стороне от Олимпиады оказались и российские легкоатлеты.

Арбитраж в Лозанне оставил в силе иск, поданный от имени 68 спортсменов. Соревнования пропустят как уличенные в употреблении допинга атлеты, так и чистые спортсмены. Фактически суд определил – ответственность за нарушения правил понесут все.

Сергей Макаренко, олимпийский чемпион в гребле на байдарках и каноэ:
Обидно за ребят и зацепило – вложили свою жизнь в это действие культуры физической 

Бороться за права наших атлетов Беларусь продолжит. Сейчас дело находится в Лозанне, и будет рассмотрено после стартов в Рио. А пропуск этих Игр для наших атлетов – брешь в карьере, которая не утопит их имена в истории большого спорта.

# Дисквалификация гребцов

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