Рио-2016. Цуркин завершил выступление на Олимпиаде, у его будущей жены Герасимени пока есть шансы на медаль

Новости Беларуси. Белорусский пловец Евгений Цуркин завершил выступление на Олимпиаде-2016, не преодолев квалификацию на дистанции 100 метров баттерфляем. Он финишировал последним в своем заплыве с результатом 53,24 секунды – это намного хуже того, что спортсмен продемонстрировал во время отборочных соревнований на Олимпиаду (51,44 секунды).

Ранее Евгений Цуркин выступал на дистанции 100 м вольным стилем и также не прошел дальше предварительных заплывов.

Евгений Цуркин (запись в Instagram):

Итак, я закончил свою вторую олимпиаду. Похвастаться нечем, но хочу сказать всем спасибо за вашу огромную поддержку, что вы мне оказывали на протяжении всего выступления, было очень приятно.