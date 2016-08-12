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Рио-2016. Цуркин завершил выступление на Олимпиаде, у его будущей жены Герасимени пока есть шансы на медаль

12 августа 2016 13:58
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Новости Беларуси. Белорусский пловец Евгений Цуркин завершил выступление на Олимпиаде-2016, не преодолев квалификацию на дистанции 100 метров баттерфляем. Он финишировал последним в своем заплыве с результатом 53,24 секунды – это намного хуже того, что спортсмен продемонстрировал во время отборочных соревнований на Олимпиаду (51,44 секунды). 

Ранее Евгений Цуркин выступал на дистанции 100 м вольным стилем и также не прошел дальше предварительных заплывов.

Евгений Цуркин (запись в Instagram):
Итак, я закончил свою вторую олимпиаду. Похвастаться нечем, но хочу сказать всем спасибо за вашу огромную поддержку, что вы мне оказывали на протяжении всего выступления, было очень приятно.

Рио-2016. Цуркин завершил выступление на Олимпиаде, у его будущей жены Герасимени пока есть шансы на медаль-1


Фото. instagram.com/tsurkintsurkin

А вот его будущая супруга, двукратная олимпийская чемпионка Александра Герасименя, после провала в полуфинальном заплыве на дистанции 100 метров вольным стилем все еще сохраняет шансы на медаль в Рио.

Сегодня, 12 августа, в 19.29 Герасименя попытается преодолеть квалификацию на дистанции 50 метров вольным стилем.

Напомним, на Олимпиаде в Лондоне-2012 и на 100- и на 50-метровке белорусская «золотая рыбка» выиграла два серебра.

Рио-2016. Цуркин завершил выступление на Олимпиаде, у его будущей жены Герасимени пока есть шансы на медаль-4


Фото. instagram.com/tsurkintsurkin

Будем надеяться, что Олимпиада для этого почти семейного дуэта закончится с наградой – хотя бы с одной на двоих! Когда же одной на двоих станет их жизнь, пока не известно.

Дату свадьбы Герасименя и Цуркин афишировать не хотят.

Говорят только: после Олимпиады-2016 – самое время!

# Александра Герасименя # Евгений Цуркин # Олимпиада 2016

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