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Рио-2016: Владимир Самсонов проиграл матч за бронзу в соревнованиях по настольному теннису – 4:1

12 августа 2016 00:01
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Новости Беларуси. Белорус Владимир Самсонов остановился в шаге от олимпийского пьедестала. В тяжелейшем поединке за бронзу он уступил японцу Юну Мизутани – 4:1 (4:11, 9:11, 11:6, 12:14, 8:11).

Владимиру Самсонову 40 лет. Он заслуженный мастер спорта, трехкратный победитель Кубка мира, 6-кратный чемпион Европы, экс-первая ракетка мира (сейчас 9-ая). 

Олимпиада в Рио – 6-ая для него. И, откровенно, мало кто верил в высокий результат возрастного Самсонова. А он преодолел все – и годы, и 5 прошлых неудач на Играх, когда вылетал на ранних стадиях, и уже в Бразилии – сильнейших спортсменов мира, находящихся выше в рейтинге ITTF. Поэтому, в любом случаем, Самсонов – герой!

О том, зачем Владимиру Самсонову нужна была эта олимпийская победа, но почему не страшно было и проиграть, читайте здесь!

# Олимпиада 2016

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