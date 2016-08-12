Рио-2016: Владимир Самсонов проиграл матч за бронзу в соревнованиях по настольному теннису – 4:1

Новости Беларуси. Белорус Владимир Самсонов остановился в шаге от олимпийского пьедестала. В тяжелейшем поединке за бронзу он уступил японцу Юну Мизутани – 4:1 (4:11, 9:11, 11:6, 12:14, 8:11).

Владимиру Самсонову 40 лет. Он заслуженный мастер спорта, трехкратный победитель Кубка мира, 6-кратный чемпион Европы, экс-первая ракетка мира (сейчас 9-ая).

Олимпиада в Рио – 6-ая для него. И, откровенно, мало кто верил в высокий результат возрастного Самсонова. А он преодолел все – и годы, и 5 прошлых неудач на Играх, когда вылетал на ранних стадиях, и уже в Бразилии – сильнейших спортсменов мира, находящихся выше в рейтинге ITTF. Поэтому, в любом случаем, Самсонов – герой!