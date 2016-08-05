Рио-2016. Церемония открытия – без грандиозности Пекина, спецэффектов Афин и лондонского размаха

Новости Беларуси. До главного старта четырехлетия остаются считанные часы. В Минске будет уже за полночь, когда на стадионе «Маракана» начнется открытие XXXI летних Олимпийских игр. В Рио-де-Жанейро в составе белорусской сборной выступят 124 атлета в 23 видах спорта. Баталии развернутся на 32 аренах. Свыше 10 тысяч лучших спортсменов планеты разыграют 306 комплектов наград в 39 видах спорта. Кто из них завоюет медали и кто станет фаворитом, покажут старты, которые продлятся до 21 августа.

Путь к Олимпу, как и любая дальняя дорога, начинается с чемоданов и не обходится без сантиментов. Так провожают белорусских граций. Родные, близкие и вся страна. В солнечном Рио наши художницы будут ночью. А значит медальная мечта уже не за океаном.

Тем временем мир в предвкушении главных стартов четырехлетия. До начала церемонии открытия Олимпийских игр остаются считанные часы. А удивлять организаторы будут шоу за 20 миллионов долларов. Бюджет по меркам таких мероприятий скромный – четыре года назад Лондон потратил в два раза больше. Но бразильский колорит с лихвой готов это компенсировать. Самба, капоэйра вперемешку с визуальными эффектами и фейерверком – церемонию точно стоит предпочесть сну.

XXXI Олимпийские. Для зрителей – шоу, для атлетов – серьезный экзамен. Нашу страну представляют 124 спортсмена. Медальные перспективы сегодня очевидны в легкой и тяжелой атлетике, художественной гимнастике, гребле на байдарках и плавании. Впрочем, спорт есть спорт. И кто «выстрелит», покажут лишь старты.

Максим Рыженков, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

Честно говоря, я от церемонии открытия не сильно многого ожидаю, потому что все мысли в наших выступлениях. Все мысли в том, как проявят себя спортсмены, то, как они продемонстрируют тот высокий класс, который они сегодня могут показать. А шоу, наверное, будет, как и все здесь, в Бразилии – красивый, хорошо срежиссированный карнавал.

Между тем, Олимпиаду в Рио уже называют самой неоднозначной в истории движения. Взять, к примеру, допинговые скандалы. И все на фоне глубочайшего кризиса в самой стране.

Впрочем, спорт славится особой силой примирять и уравновешивать. Так или иначе, уже в эту ночь на легендарном стадионе «Маракана» зажгут олимпийский огонь.

Василий Кириенко, член олимпийской сборной Республики Беларусь, знаменосец команды:

Для меня, как для спортсмена, как для гражданина Республики Беларусь, для отца семейства, это большая честь – нести государственный флаг на открытии Олимпийских игр.

Кстати, на олимпийский старт Василий Кириенко выйдет одним из первых. За медальный комплект в дисциплине «Шоссейная групповая гонка» велосипедист будет сражаться 6 августа в тандеме с Константином Сивцовым. А перед стартом Кириенко пронесет знамя страны.

То, что это особая миссия, уверен и Александр Романьков. На стартах в Пекине олимпийский чемпион и десятикратный чемпион мира был знаменосцем белорусской делегации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Романьков, олимпийский чемпион по фехтованию, знаменосец белорусской делегации в Пекине-2008:

Где-то первые метров 15 я шел, флаг нес и дрожал весь. И все это было торжественно и понятно, что это флаг моей страны. Я представляю, а за мной идет вся команда. А за командой – вся Беларусь.

Эмоции высшей пробы не подвластны никаким годам. На легендарном фехтовальщике даже форма из олимпийского Пекина. Болеть за наших будет вместе со всей страной.

Александр Романьков, олимпийский чемпион по фехтованию, знаменосец белорусской делегации в Пекине-2008:

Очень хотелось бы, чтобы те традиции, та слава спортивная, которая у нас есть, продолжилась теми ребятами, которые сейчас будут плавать, грести, фехтовать.

Знаменитый олимпийский Мишка и свежее расписание стартов. В этом доме всегда жил спорт.

В свои 80 Анатолий Архипович играет в теннис, волейбол и футбол. Рецепт бодрости духа в ежедневной зарядке и любви к большому спорту. Геофизик по призванию и лирик в душе – он не только болеет за спортсменов, но и посвящает им песни. В сочинении Анатолия Архиповича – вальс для Дарьи Домрачевой, а этот «музыкальный призыв» – для олимпийцев в Рио.