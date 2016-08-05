Горящая ножка стула и другие невероятные факты о церемониях открытия Олимпийских игр

Новости Бразилии. В ночь с 5-го на 6-ое августа состоится торжественная церемония открытия 31-ых Олимпийских игр. Что обещают организаторы шоу в Рио, читайте здесь, а мы пока вспомним несколько интересных, необычных, а может даже ужасных фактов, связанных с такими официальными мероприятиями. Цена вопроса Церемония открытия Олимпиады-2016 обойдется бразильцам в 20 миллионов долларов. И это в 2 раза скромнее, например, чем в Лондоне-2012 – 42 миллиона долларов. Немалые затраты, не считая обустройства для спортсменов «Олимпийской деревни» со всеми удобствами. У афинян 120 лет назад от таких цифр и возможностей полезли бы на лоб глаза. На Играх-1896 атлеты даже жилье себе снимали сами.



Фото. Афины-1896, первые Олимпийские игры современности

Не флагом единым В 1908 году в Лондоне Российская империя обязала финских спортсменов маршировать под российским флагом. Те подчиняться не стали и гордо промаршировали вообще без знамени. Олимпийский флаг с 5-ю кольцами впервые появился в 1920-м году на Играх в Антверпене. Новинка, правда, радовала глаза народа недолго: после церемонии открытия его украли.



Фото. Антверпен-1920

Олимпийские кольца и Медвед[ев] Дело было во время открытия Зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Там, технически, олимпийские кольца должны были раскрыться из снежинок. Однако механизм заел и одна их них не сработала. Зрители на стадионе неполадку видели, а в эфир подсуетившиеся телевизионщики успели дать запись с генеральной репетиции. Возможно, не заметил оплошность и находившийся на трибуне стадиона «Фишт» Дмитрий Медведев. Его камеры «поймали» с закрытыми глазами, как будто премьер-министр России спал.



Фото. Сочи-2014

Олимпийский огонь Традиция зажигать олимпийский огонь появилась в том же 1920-м году в Нидерландах. Организаторы предложили зажигать его «от солнца». Узнав об этом, королева Вильгельмина, будучи христианкой, отказалась принимать любое участие в «языческих игрищах». В 1956 году забавный случай с олимпийским огнем произошел в Мельбурне. Там несколько особо остроумных австралийцев решили пошутить. Опередив ненадолго официальную эстафету олимпийского огня в Сиднее, они соорудили факел из ножки от стула, которую обмотали тряпкой и подожги керосином. Пробежав с этой штукой через весь город к Таун-холлу, они вручили ее ничего не подозревающему мэру.



Фото. Сеул-1988

А в 1988 году в Сеуле огонь сыграл злую шутку с организаторами и… голубями. Традиция выпускать этих вестников мира была придумана в Германии в 1936 году и успешно существовала до Игр в Корее. Пока выпущенные на церемонии голуби не сели на чашу олимпийского огня. Этого организаторы не предусмотрели, но поделать уже было ничего нельзя. Взметнувшийся в небо столб пламени сжег птиц заживо. После этого случая МОК запретил использовать живых птиц. По ходу движения олимпийского огня к стадиону «Маракана» в Рио на Играх-2016 преградить путь факелу пытались дважды. Сначала неизвестный пытался вырвать его из рук факелоносца во время движения колонны, потом уже другой сумасшедший пробовал погасить огонь из огнетушителя.



Фото. Рио-2016

Кто эти люди? Церемонии открытия Игр-1952 в Хельсинки запомнилась зрителям явлением «агнела мира», как потом пресса окрестила 23-летнюю немецкую студентку Барбару Ротраут-Плеер. Как только на одноименном стадионе был зажжен олимпийский огонь и архиепископ Илмари Сало собрался было прочитать молитву, на дорожку с трибун спрыгнула девушка в белом. Она ловко забралась на трибуну к микрофону, но произнести успела всего два слова: «Дамы и господа!» - так начиналось ее «послание миру». Подоспевшие стражи порядка увели девушку со стадиона, отвезли в аэропорт и первым же рейсом отправили домой, в Гамбург. А на открытии Олимпиады-2012 в Лондоне во время шествия делегации Индии к сборной присоединилась Мадхура Хонди – аспирантка из города Бангалор. Пока служба безопасности «спала», девушка успела сделать с делегацией целый круг по стадиону. И как только полиция просмотрела такую «заметную» особу? – Ее красная куртка и голубые брюки явно не были похожи на парадную форму индийских спортсменок, одетых в желтые сари.