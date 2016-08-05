Горящая ножка стула и другие невероятные факты о церемониях открытия Олимпийских игр
Новости Бразилии. В ночь с 5-го на 6-ое августа состоится торжественная церемония открытия 31-ых Олимпийских игр. Что обещают организаторы шоу в Рио, читайте здесь, а мы пока вспомним несколько интересных, необычных, а может даже ужасных фактов, связанных с такими официальными мероприятиями.
Цена вопроса
Церемония открытия Олимпиады-2016 обойдется бразильцам в 20 миллионов долларов. И это в 2 раза скромнее, например, чем в Лондоне-2012 – 42 миллиона долларов. Немалые затраты, не считая обустройства для спортсменов «Олимпийской деревни» со всеми удобствами. У афинян 120 лет назад от таких цифр и возможностей полезли бы на лоб глаза. На Играх-1896 атлеты даже жилье себе снимали сами.
Фото. Афины-1896, первые Олимпийские игры современности
Не флагом единым
В 1908 году в Лондоне Российская империя обязала финских спортсменов маршировать под российским флагом. Те подчиняться не стали и гордо промаршировали вообще без знамени.
Олимпийский флаг с 5-ю кольцами впервые появился в 1920-м году на Играх в Антверпене. Новинка, правда, радовала глаза народа недолго: после церемонии открытия его украли.
Олимпийские кольца и Медвед[ев]
Дело было во время открытия Зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Там, технически, олимпийские кольца должны были раскрыться из снежинок. Однако механизм заел и одна их них не сработала. Зрители на стадионе неполадку видели, а в эфир подсуетившиеся телевизионщики успели дать запись с генеральной репетиции. Возможно, не заметил оплошность и находившийся на трибуне стадиона «Фишт» Дмитрий Медведев. Его камеры «поймали» с закрытыми глазами, как будто премьер-министр России спал.
Олимпийский огонь
Традиция зажигать олимпийский огонь появилась в том же 1920-м году в Нидерландах. Организаторы предложили зажигать его «от солнца». Узнав об этом, королева Вильгельмина, будучи христианкой, отказалась принимать любое участие в «языческих игрищах».
В 1956 году забавный случай с олимпийским огнем произошел в Мельбурне. Там несколько особо остроумных австралийцев решили пошутить. Опередив ненадолго официальную эстафету олимпийского огня в Сиднее, они соорудили факел из ножки от стула, которую обмотали тряпкой и подожги керосином. Пробежав с этой штукой через весь город к Таун-холлу, они вручили ее ничего не подозревающему мэру.
А в 1988 году в Сеуле огонь сыграл злую шутку с организаторами и… голубями. Традиция выпускать этих вестников мира была придумана в Германии в 1936 году и успешно существовала до Игр в Корее. Пока выпущенные на церемонии голуби не сели на чашу олимпийского огня. Этого организаторы не предусмотрели, но поделать уже было ничего нельзя. Взметнувшийся в небо столб пламени сжег птиц заживо. После этого случая МОК запретил использовать живых птиц.
По ходу движения олимпийского огня к стадиону «Маракана» в Рио на Играх-2016 преградить путь факелу пытались дважды. Сначала неизвестный пытался вырвать его из рук факелоносца во время движения колонны, потом уже другой сумасшедший пробовал погасить огонь из огнетушителя.
Кто эти люди?
Церемонии открытия Игр-1952 в Хельсинки запомнилась зрителям явлением «агнела мира», как потом пресса окрестила 23-летнюю немецкую студентку Барбару Ротраут-Плеер. Как только на одноименном стадионе был зажжен олимпийский огонь и архиепископ Илмари Сало собрался было прочитать молитву, на дорожку с трибун спрыгнула девушка в белом. Она ловко забралась на трибуну к микрофону, но произнести успела всего два слова: «Дамы и господа!» - так начиналось ее «послание миру». Подоспевшие стражи порядка увели девушку со стадиона, отвезли в аэропорт и первым же рейсом отправили домой, в Гамбург.
А на открытии Олимпиады-2012 в Лондоне во время шествия делегации Индии к сборной присоединилась Мадхура Хонди – аспирантка из города Бангалор. Пока служба безопасности «спала», девушка успела сделать с делегацией целый круг по стадиону. И как только полиция просмотрела такую «заметную» особу? – Ее красная куртка и голубые брюки явно не были похожи на парадную форму индийских спортсменок, одетых в желтые сари.