«Юность» выиграла у «Немана» по буллитам в матче Кубка Беларуси по хоккею

Новости Беларуси. Центральный матч очередного игрового дня в Кубке Беларуси по хоккею был сыгран на «Чижовка-Арене». Здесь сошлись лидеры группы А «Юность» и «Неман».

Под стать статусу соперников вышла и игра. В жестком эмоциональном противостоянии сложно было отдать кому-то превосходство, сообщили в программе СТВ-спорт.

Открыли счет гости – на 30-й минуте цели достиг бросок Малявко.

Вообще, второй период стал лучшим для гродненцев в этом матче. Не раз и не два они могли огорчить Тряничева, но транжирили выгоднейшие моменты.

А вот минчане незадолго до второго перерыва сумели зажечь красный фонарь за неприятельскими воротами. С передачи вернувшегося в «Юность» Корсо цель поразил Константин Захаров.

Больше заброшенных шайб с игры зрители не увидели. 1:1 по итогам основного и дополнительного времени.

Серия буллитов вышла затяжной.

Минчане лишь с шестой попытки пробили вратаря «Немана» и добились важной победы – 2:1.

Во всех четверговых матчах Кубка Салея победили хозяева льда. «Динамо» разгромило «Витебск». «Шахтер» был сильнее «Гомеля», а «Металлург», уступая с разницей в две шайбы, все-таки, одолел «Лиду».