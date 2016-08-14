Елена Скрипель: В белорусском батуте есть преемственность, хорошие тренеры, хорошая команда

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает председатель президиума Белорусской ассоциации гимнастики Елена Скрипель.

Спасибо за Владислава Гончарова, за золотую медаль в Рио. Так складывается, что Ассоциация белорусской гимнастики ассоциируется прежде всего с гимнастикой и, наверное, в меньшей степени с прыжками на батуте. Между тем, я так понимаю, у нас существует огромная школа этого вида спорта, достижения которой, как мы видим, постоянно подтверждаются. Как все это удалось сохранить?

Елена Скрипель, председатель президиума Белорусской ассоциации гимнастики:

Как удалось сохранить? Я говорю: вопреки. Потому что та ситуация, о которой мы говорили много раз, после того, как Союз развалился, очень много специалистов уехало. В батуте, слава богу, у нас оказалась преемственность, есть хорошие тренеры, хорошая команда. И, конечно, мы очень надеялись на эту медаль.

Некоторые считают, разные оценки есть, насколько зрелищный вид спорта – прыжки на батуте. Между тем, это олимпийский вид спорта. И, наверное, до текущего момента он был не очень популярным у нас. Но сейчас, наверное, все может перемениться. На ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы этот вид спорта, у нас в особенности, пользовался большей популярностью?

Елена Скрипель:

Я не могу сказать, что это виды спорта такие, с точки зрения большого спорта, полезные для здоровья (они достаточно травматичные, и вообще гимнастические виды спорта). Тем не менее популярность батута, я думаю, сейчас вырастет. И Влад не просто завоевал медаль, он показал, как, в общем-то, можно собраться. Он даже все отрицательные ситуации обратил в свою пользу. Вот это надо уметь. Ему сразу сказали «быстро на финал». Даже ни разминки, ничего. Хотя предупреждали заранее, что будет разминка.

Олимпийского золота в батуте в Беларуси вообще не было никогда. Это первая вообще медаль. Вы знаете, было сложно. Китайцев очень сложно обыгрывать. Другая психология у них, они очень хорошо умеют настраиваться. И вы вчера, если видели, видели их лица, японцев и китайцев. Когда выступил Влад, он даже на приземлении сделал такое, что «все, сделал». И, конечно, я, честно говоря, даже расплакалась от радости, потому что, в принципе, с большим отрывом он был от китайцев. Это очень отрадно, приятно. Видите, россияне даже не смогли собраться, мальчик один вылетел. Но молодец Влад.

В Беларуси постоянно проводятся этапы Кубка мира по художественной гимнастике. Раньше этого не было, сейчас проводятся. Может быть, уже настал момент, когда и можно придумать что-то с батутом?

Елена Скрипель:

Вы правы, да. У нас в этом году выборы FIG. Я лечу в Японию, мы будем выбирать президента FIG. Накануне он в рамках своей предвыборной кампании побывал в Минске, это был его первый приезд. Он был на этапе Кубка мира, был приятно удивлен очень хорошим спортивным сооружением. И мы договорились, что будем в Японии встречаться, и когда выборы пройдут, мы надеемся, что Маринаро Ватанабэ, который претендует на президента федерации (займет или первую позицию, или станет вице-президентом), мы ведем с ним разговор о том, чтобы в Беларуси как можно больше проводить этапов Кубка, всевозможных конференций, семинаров. То ест привлекать внимание, в общем-то, к нашим видам спорта и, конечно, вообще просто к Беларуси. Я думаю, что батут у нас будет в ближайшее время, мы возьмем и чемпионат, и этапы Кубка мира. Сейчас ведутся переговоры по этому поводу.

А нам, зрителям, спортивным болельщикам, конечно же, нужны медали, желательно золотые.

Елена Скрипель:

Будем ждать этих золотых медалей. Еще у нас не все потеряно.