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Национальная сборная Беларуси по пляжному футболу пробилась в суперфинал Евролиги

15 августа 2016 06:02
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Новости Беларуси. Национальная сборная Беларуси по пляжному футболу пробилась в суперфинал Евролиги. Причем сделала это весьма уверенно, одержав победы во всех матчах третьего этапа, который проходил в венгерском Шиофоке.

Наша команда смогла оформить виктории над такими грандами в мире пляжного футбола, как Россия и Португалия. Восточные соседи в пятницу пропустили два безответных мяча, а пиренейцы (которые, к слову, носят титул действующих чемпионов мира) уступили в субботу со счетом 2:4. В воскресенье белорусская сборная закрепила успех еще и триумфом над румынами – 8:4.

Остается добавить, что суперфинал Евролиги примет в конце следующей недели итальянская Катания, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Футбол Беларуси

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