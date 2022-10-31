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Результаты матчей чемпионата Беларуси по хоккею

31 октября 2022 14:46
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Новости Беларуси. Три матча были сыграны в чемпионате Беларуси по хоккею. «Металлург» и «Брест» выявить сильнейшего в основное время не смогли, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Результаты матчей чемпионата Беларуси по хоккею-1

После 60 минут на табло значилось 2:2. Что интересно, «зубры» спаслись только на последней секунде. Это Максим Мельников поразил цель одновременно с сиреной. В дополнительной пятиминутке команды схватили три удаления в течение 78 секунд. «Металлург» реализовать большинство не сумел, а точку поставил Александр Малявко. «Брест» побеждает 3:2 и поднимается на восьмое место. А на вершину взобрался «Шахтер». Он сокрушил «Химик».

Результаты матчей чемпионата Беларуси по хоккею-4

Также викторию отпраздновал «Локомотив», минимально одолев «Динамо».

# Хоккей Беларуси # Александр Малявко # Максим Мельников # Фотофакт

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