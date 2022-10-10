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«Минчанка» на выезде обыграла «Тулицу» в волейбольной Суперлиге

10 октября 2022 11:39
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По-разному провели матчи волейбольной Суперлиги белорусские клубы. «Минчанка» на выезде взяла верх над «Тулицей», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Минчанка» на выезде обыграла «Тулицу» в волейбольной Суперлиге-1

Правда, дожать оппоненток удалось только в пятом, решающем сете. Тем не менее очки в турнирной таблице лишними не будут. А вот «Строитель», игравший дома, потерпел поражение. Подопечные Олега Микановича уступили клубу АСК. Гости сходу завладели инициативой и не отпускали ее вплоть до последнего розыгрыша. В итоге осечка – 0:3.

# Волейбол # Фотофакт

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