«Минчанка» на выезде обыграла «Тулицу» в волейбольной Суперлиге

По-разному провели матчи волейбольной Суперлиги белорусские клубы. «Минчанка» на выезде взяла верх над «Тулицей», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
По-разному провели матчи волейбольной Суперлиги белорусские клубы. «Минчанка» на выезде взяла верх над «Тулицей», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Правда, дожать оппоненток удалось только в пятом, решающем сете. Тем не менее очки в турнирной таблице лишними не будут. А вот «Строитель», игравший дома, потерпел поражение. Подопечные Олега Микановича уступили клубу АСК. Гости сходу завладели инициативой и не отпускали ее вплоть до последнего розыгрыша. В итоге осечка – 0:3.