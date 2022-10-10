«Минчанка» на выезде обыграла «Тулицу» в волейбольной Суперлиге

Правда, дожать оппоненток удалось только в пятом, решающем сете. Тем не менее очки в турнирной таблице лишними не будут. А вот «Строитель», игравший дома, потерпел поражение. Подопечные Олега Микановича уступили клубу АСК. Гости сходу завладели инициативой и не отпускали ее вплоть до последнего розыгрыша. В итоге осечка – 0:3.