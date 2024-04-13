Результаты белорусских лыжников на чемпионате России в Апатитах

Белорусская лыжница Анна Мачехина завоевала бронзовую награду в марафоне на 50 километров классическим стилем. Гонка проходила в Апатитах в рамках чемпионата России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусская лыжница Анна Мачехина завоевала бронзовую награду в марафоне на 50 километров классическим стилем. Гонка проходила в Апатитах в рамках чемпионата России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наша спортсменка пробежала марафон за 2 часа 33 минуты и 42 секунды. Несмотря на внушительную дистанцию, на финише лыжницы боролись за медали до последней доли секунды. Серебряному призеру, россиянке Екатерине Смирновой, белоруска уступила всего две десятые.
Победу в марафоне одержала Дарья Канева из Республики Коми. 15-е место заняла наша Анна Королева, еще одна белоруска Елизавета Пинчук стала 16-й.
Анна Мачехина, бронзовый призер чемпионата России по лыжным гонкам:
В целом очень понравилось. Конечно, первые 10 километров было очень тяжело, потому что не те лыжи выбрала, потом мне предложили лыжи zero, и я поменяла лыжи после 10 километров, пришлось догонять группу, но зато поборолась на финише с девчонками, смогла завоевать бронзу.
Завтра, 14 марта, программу чемпионата России по лыжным гонкам закроет мужской масс-старт на 70 километров классическим стилем.