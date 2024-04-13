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Результаты белорусских лыжников на чемпионате России в Апатитах

13 апреля 2024 16:49
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Белорусская лыжница Анна Мачехина завоевала бронзовую награду в марафоне на 50 километров классическим стилем. Гонка проходила в Апатитах в рамках чемпионата России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Результаты белорусских лыжников на чемпионате России в Апатитах-1

Наша спортсменка пробежала марафон за 2 часа 33 минуты и 42 секунды. Несмотря на внушительную дистанцию, на финише лыжницы боролись за медали до последней доли секунды. Серебряному призеру, россиянке Екатерине Смирновой, белоруска уступила всего две десятые.

Победу в марафоне одержала Дарья Канева из Республики Коми. 15-е место заняла наша Анна Королева, еще одна белоруска Елизавета Пинчук стала 16-й.

Результаты белорусских лыжников на чемпионате России в Апатитах-4

Анна Мачехина, бронзовый призер чемпионата России по лыжным гонкам:
В целом очень понравилось. Конечно, первые 10 километров было очень тяжело, потому что не те лыжи выбрала, потом мне предложили лыжи zero, и я поменяла лыжи после 10 километров, пришлось догонять группу, но зато поборолась на финише с девчонками, смогла завоевать бронзу.

Завтра, 14 марта, программу чемпионата России по лыжным гонкам закроет мужской масс-старт на 70 километров классическим стилем.

# Спортивные соревнования

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