Результаты белорусских лыжников на чемпионате России в Апатитах

Белорусская лыжница Анна Мачехина завоевала бронзовую награду в марафоне на 50 километров классическим стилем. Гонка проходила в Апатитах в рамках чемпионата России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша спортсменка пробежала марафон за 2 часа 33 минуты и 42 секунды. Несмотря на внушительную дистанцию, на финише лыжницы боролись за медали до последней доли секунды. Серебряному призеру, россиянке Екатерине Смирновой, белоруска уступила всего две десятые.

Победу в марафоне одержала Дарья Канева из Республики Коми. 15-е место заняла наша Анна Королева, еще одна белоруска Елизавета Пинчук стала 16-й.