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Резервная команда «Минска» вышла в 1/4 финала баскетбольного чемпионата Беларуси

13 апреля 2024 15:11
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Резервная команда «Минска» стала четвертьфиналистом баскетбольного чемпионата Беларуси среди мужских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Резервная команда «Минска» вышла в 1/4 финала баскетбольного чемпионата Беларуси-1

После домашней победы над брестской «Викторией» дружина на выезде также была сильнее – 75:56. Теперь в борьбе за выход в 1/2 минчане встретятся с могилевским «Борисфеном». Также четвертьфинальную пару составили столичный «Импульс-БГУИР» и основа витебского «Рубона». Для выявления оставшихся двух тандемов понадобятся третьи поединки.

# Баскетбол

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