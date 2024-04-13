Резервная команда «Минска» вышла в 1/4 финала баскетбольного чемпионата Беларуси

После домашней победы над брестской «Викторией» дружина на выезде также была сильнее – 75:56. Теперь в борьбе за выход в 1/2 минчане встретятся с могилевским «Борисфеном». Также четвертьфинальную пару составили столичный «Импульс-БГУИР» и основа витебского «Рубона». Для выявления оставшихся двух тандемов понадобятся третьи поединки.