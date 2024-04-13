Хоккеисты жлобинского «Металлурга» обыграли «Брест»

Противостояние проходило в Жлобине. Первую заброшенную шайбу зрители увидели на девятой минуте матча, Виталий Пинчук вывел хозяев вперед. Гости ответили в начале второго периода, цели достиг бросок Сергея Малявко. Однако действующие обладатели трофея очень скоро вновь вернули преимущество себе. Шайбы в свой актив записали Сергей Кузнецов и Роман Достанко. Итоговая победа «волков» – 3:1. Таким образом, жлобинский клуб ведет в финальном противостоянии со счетом 2:0.