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Хоккеисты жлобинского «Металлурга» обыграли «Брест»

13 апреля 2024 15:07
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Хоккеисты жлобинского «Металлурга» победили «Брест» во втором домашнем матче финальной серии Кубка Президента, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты жлобинского «Металлурга» обыграли «Брест»-1

Противостояние проходило в Жлобине. Первую заброшенную шайбу зрители увидели на девятой минуте матча, Виталий Пинчук вывел хозяев вперед. Гости ответили в начале второго периода, цели достиг бросок Сергея Малявко. Однако действующие обладатели трофея очень скоро вновь вернули преимущество себе. Шайбы в свой актив записали Сергей Кузнецов и Роман Достанко. Итоговая победа «волков» – 3:1. Таким образом, жлобинский клуб ведет в финальном противостоянии со счетом 2:0.

# Хоккей

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