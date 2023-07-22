Результаты белорусов на финальном этапе Кубка России по парусному спорту

Близится к завершению финальный этап Кубка России по парусному спорту в олимпийских классах яхт. 22 июля состоялся пятый соревновательный день, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В классе судов «Лазер Радиал» наши девушки продолжают радовать результатами. Татьяна Дроздовская по-прежнему возглавляет итоговый протокол, а Екатерина Санько идет второй. Екатерина Гусева – 11-я. В классе судов «Лазер Стандарт» Евгений Мадыцкий находится в шаге от тройки лидеров. Он пока четвертый. Максим Дягель сохранил восьмую позицию. Иван Мшенский поднялся на 11-е место.