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Результаты белорусов на финальном этапе Кубка России по парусному спорту

22 июля 2023 17:55
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Близится к завершению финальный этап Кубка России по парусному спорту в олимпийских классах яхт. 22 июля состоялся пятый соревновательный день, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Результаты белорусов на финальном этапе Кубка России по парусному спорту-1

В классе судов «Лазер Радиал» наши девушки продолжают радовать результатами. Татьяна Дроздовская по-прежнему возглавляет итоговый протокол, а Екатерина Санько идет второй. Екатерина Гусева – 11-я. В классе судов «Лазер Стандарт» Евгений Мадыцкий находится в шаге от тройки лидеров. Он пока четвертый. Максим Дягель сохранил восьмую позицию. Иван Мшенский поднялся на 11-е место.

Завершится старт в Санкт-Петербурге 24 июля.

# Спортивные соревнования # Евгений Мадыцкий # Татьяна Дроздовская # Екатерина Санько # Фотофакт

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