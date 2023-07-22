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Футбол. «Нива» из брестского посёлка Долбизно вышла в 1/8 финала Кубка Беларуси

22 июля 2023 17:45
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Новости Беларуси. В Кубке Беларуси по футболу продолжается борьба за путевки в 1/8 финала, сообщили в программе «СТВ-Спорт». И сегодня, 22 июля, есть сенсация. Представитель элитного дивизиона новополоцкий «Нафтан» уступил «Ниве» из брестского поселка Долбизно – 2:3.

Футбол. «Нива» из брестского посёлка Долбизно вышла в 1/8 финала Кубка Беларуси-1

Отметим, это самый маленький населенный пункт Беларуси с собственной футбольной командой. Население составляет чуть более 300 человек. Для дружины данный выход в 1/8 Кубка первый в ее истории. В следующем раунде компанию «Ниве» составит еще один клуб с юго-запада страны. «Динамо-Брест» было сильнее «Бумпрома» – 2:0.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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