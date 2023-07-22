«Такого ещё не было нигде». Что обещают постановщики II Игр стран СНГ? Кадры репетиций

Новости Беларуси. Продолжаем следить за подготовкой к II Играм стран СНГ. Беларусь их примет с 4 по 13 августа. Сейчас идут репетиции церемоний открытия и закрытия мультифорума. Правда, сценарии пока держатся в секрете. Тем не менее нам удалось приоткрыть завесу тайны. Подробности в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония открытия спортивного форума – одна из главных составляющих в грандиозном мероприятии, к которому иногда готовятся годами. Минск получил право принять II Игры стран СНГ 20 декабря 2021 года, и организаторы первым делом задумались о фееричном открытии, так как белорусский зритель уже искушенный.

В 2014-м чемпионат мира по хоккею вспоминают до сих пор.

2019-й, II Европейские игры – виртуальная реальность зубров впечатлила всех. Это все и еще 25 «Славянских базаров», творческое детище одного человека. Александр Вавилов – главный режиссер и церемонии открытия и закрытия II Игр стран СНГ.

Начиная с 4 июня, каждый день в Белорусском государственном университете физической культуры в легкоатлетическом манеже проходят сводные репетиции 15 художественных коллективов. Сегодня основная цель режиссера – синхронизировать части хореографического сценария и добиться идеальной картинки со всех ракурсов.

Спасибо, перерыв 10 минут, и без опозданий возвращаемся.

Максим Кашевич, главный балетмейстер церемонии открытия и закрытия II Игр стран СНГ:

Хореограф, как, наверное, и художник или режиссер, все время чем-то недоволен. Но это такие рабочие процессы, исправить которые и что-то подправить есть время, но в целом идем по плану. И думаю, будет прекрасное открытие. В команде Вавилова 20 молодых креативных специалистов разных направлений. Хореографический фон – это профессиональный термин, но любой режиссер понимает: здесь мало одного энтузиазма. Необходима быть одновременно и художником, и конструктором, и педагогом, и даже прапорщиком.

Божена Нюшкова, второй режиссер церемонии открытия и закрытия II Игр стран СНГ:

Будет у нас высокотехнологическая сцена, наши молодые, юные артисты и именитые. Также мы будем возобновлять элемент Олимпиады-80 – это художественный фон. Что будет на нем конкретно, я не скажу, оставлю в тайне. Но скажу, что это будет интересно и динамично. Одной из таких изюминок нашей церемонии открытия будут телемосты. Они будут проходить в каждом городе, принимающем II Игры стран СНГ. Ребята, которые участвуют в художественном фоне, а их около 300, это студенты разных учебных заведений Беларуси.

Светлана Овсяник, студентка Минского государственного колледжа инновационных строительных технологий:

Предложили в колледже поучаствовать, я не думала, согласилась. Очень приятно и одновременно волнительно находиться на таком важном событии в первую очередь для меня и нашей страны. Понимаю, какую оно несет важность. Трудно, но мы стараемся.

Иван Келбас, студент Минского государственного колледжа инновационных строительных технологий:

Довольно волнительный процесс, потому что боишься ошибиться, чтобы не подвести ребят, с которыми репетируем, организаторов. Чтобы сам процесс получился организованным, красивым, чтобы всем зрителям понравилось. Потому что, как нам сказали, такого еще не было нигде в мире.

Пока одни готовятся удивлять, спортивный комплекс «Стайки» уже может рапортовать, что готов принять гостей белорусского мультифорума, а точнее предоставить комфортабельные номера в трех гостиницах, накормить, напоить и развлечь. Здесь на время Игр будут проживать представители легкой атлетике из четырех стран. Пока заявки на мультифорум еще приходят и подготовка во всех направлениях идет полным ходом.