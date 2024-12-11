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210 школьников со всей Беларуси стали участниками финала «Школиады»

11 декабря 2024 19:52
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Широкомасштабный проект Белорусской федерации легкой атлетики «Школиада» состоялся в Минске, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 210 сильнейших ребят со всей страны спорили за награды в пяти дисциплинах, а также ноу-хау этого года стали состязания в эстафете.

Отметим, чтобы пробиться в заключительный этап «Школиады», ребята прошли четыре многоступенчатых отбора. По 30 лучших атлетов с каждого региона и столицы смогли представить свои команды в финале соревнований. 42 комплекта наград разыграли в 2024 году в личных состязаниях, а лучшей дружиной стали минчане.

210 школьников со всей Беларуси стали участниками финала «Школиады»-2

Екатерина Гончар, тренер команды Гомельской области:
Это толчок в спорт, в легкую атлетику. Сначала начинается со второго, третьего, четвертого класса проект «300 талантов». Потом эти же дети с четвертого класса переходят в «Школиаду», пятый, шестой класс. А потом остаются в легкой атлетике и идут в профессиональный большой спорт. Специально подготавливаем, отбираем, сначала район проходит, городские проходят, областные, и сильнейшие уже приезжают сюда.

210 школьников со всей Беларуси стали участниками финала «Школиады»-4

Надежда Бут-Гусаим, заместитель председателя Белорусской федерации легкой атлетики:
Участники «Школиады» уже, можно сказать, профессионалы в некотором роде. Потому что это в большинстве своем выходцы «300 талантов для Королевы». И три года уже прошли школу соревнований по легкой атлетике. Поэтому большинство из них ребята матерые. Но выходцы «Школиады» это уже наш будущий резерв. Планируем увидеть чемпионов. 

Победители и призеры получили награды и подарки от Белорусской федерации легкой атлетики. Специалисты отметили, что в этом году как никогда много перспективных и талантливых ребят, результаты говорят сами за себя.

# Надежда Бут-Гусаим # Екатерина Гончар # Легкая атлетика # Спортивные соревнования

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