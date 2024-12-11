210 школьников со всей Беларуси стали участниками финала «Школиады»

Широкомасштабный проект Белорусской федерации легкой атлетики «Школиада» состоялся в Минске, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 210 сильнейших ребят со всей страны спорили за награды в пяти дисциплинах, а также ноу-хау этого года стали состязания в эстафете. Отметим, чтобы пробиться в заключительный этап «Школиады», ребята прошли четыре многоступенчатых отбора. По 30 лучших атлетов с каждого региона и столицы смогли представить свои команды в финале соревнований. 42 комплекта наград разыграли в 2024 году в личных состязаниях, а лучшей дружиной стали минчане.

Екатерина Гончар, тренер команды Гомельской области:

Это толчок в спорт, в легкую атлетику. Сначала начинается со второго, третьего, четвертого класса проект «300 талантов». Потом эти же дети с четвертого класса переходят в «Школиаду», пятый, шестой класс. А потом остаются в легкой атлетике и идут в профессиональный большой спорт. Специально подготавливаем, отбираем, сначала район проходит, городские проходят, областные, и сильнейшие уже приезжают сюда.