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Баскетболисты «Минска» взяли реванш у «Зенита» в Единой молодёжной лиге

11 декабря 2024 20:10
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Баскетболисты «Минска» одержали восьмую победу в поединках Единой молодежной лиги, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Баскетболисты «Минска» взяли реванш у «Зенита» в Единой молодёжной лиге-2

Наши парни провели серию матчей в Санкт-Петербурге. Подопечные Дмитрия Колтунова сыграли два поединка против местного «Зенита». Сначала белорусы уступили хозяевам с результатом 56:79. А во втором противостоянии взяли реванш. На большой перерыв отечественная дружина ушла с преимуществом в 10 очков. А во второй половине встречи комфортный запас баскетболисты столичного клуба сохранили и в итоге праздновали победу – 74:62. Самым результативным в составе победителей стал Андрей Ожго, в активе которого 20 очков.

Два следующих поединка «Минск» проведет 17 и 18 декабря в Москве против ЦСКА. Сейчас наша «молодежка» находится на 8-й позиции в турнирной таблице.

# Баскетбол

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