Республиканский турнир по плаванию «Спешиал Олимпик» собрал более 80 участников

Совместный проект Президентского спортивного клуба, Министерства спорта и туризма и белорусского комитета «Спешиал Олимпик» в 10-й раз собрал участников на республиканские соревнования по плаванию. Состязания прошли в новом столичном бассейне международного стандарта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минск прибыли ребята из 9 районов Беларуси. А это более 80 человек. Они разыграли 32 комплекта медалей в четырех дисциплинах, включая комбинированную эстафету. Все участники получили финишные медали и подарки от Президентского спортивного клуба. «Спешиал Олимпикс» проект для людей с особенностями психофизического развития. Спорт – это еще один путь для адаптации в современном обществе. На водных дорожках участники демонстрировали свои возможности. Кто-то вышел на старт впервые, а кто-то, как Алеся Суворова, воспитанница Руденской школы-интерната, лидер-атлет. Она не раз являлась победительницей международных турниров. В программе минского старта значились предварительные и финальные заплывы.