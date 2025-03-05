Минское «Динамо» в матче с «Ладой» продолжило победную серию в КХЛ

Матчем с тольяттинской «Ладой» Минское «Динамо» продолжило домашнюю серию в КХЛ. Этот соперник как нельзя лучше подходил для продолжения победной традиции. «Зубры» выдают головокружительный отрезок из семи викторий кряду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Представитель Восточной конференции непреодолимым барьером не выглядел. 10-я позиция в таблице и солидное отставание от зоны плей-офф говорят о весьма скромных амбициях команды. Впрочем, не стоит забывать, что по итогам первого круга соперник шел уверенно и грезил о заветной восьмерке.