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Минское «Динамо» в матче с «Ладой» продолжило победную серию в КХЛ

05 марта 2025 20:01
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Матчем с тольяттинской «Ладой» Минское «Динамо» продолжило домашнюю серию в КХЛ. Этот соперник как нельзя лучше подходил для продолжения победной традиции. «Зубры» выдают головокружительный отрезок из семи викторий кряду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Представитель Восточной конференции непреодолимым барьером не выглядел. 10-я позиция в таблице и солидное отставание от зоны плей-офф говорят о весьма скромных амбициях команды. Впрочем, не стоит забывать, что по итогам первого круга соперник шел уверенно и грезил о заветной восьмерке. 

Безусловным фаворитом было «Динамо», итоговый счет – 4:2.

# Хоккей

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