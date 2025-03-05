«Динамо-Шинник» уступил «Красной Армии» в МХЛ

Битва лидеров МХЛ. Бобруйский клуб «Динамо-Шинник» провел первый из 4 матчей с прямым конкурентом за высшее место Серебряного дивизиона – «Красной Армией», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

До этого клубы шли параллельными курсами, оглядываясь на результаты друг друга. Только под конец сезона календарь позволит полноценно выяснить, кто сильнее. Причем четырежды кряду. Вначале дважды в Белокаменной, затем столько же раз в Бобруйске.

Если брать общую многолетнюю статистику, то сильнее, как правило, были россияне. Впервые цифры изменились на табло в дебютном периоде. Отличились хозяева. Антракт не пошел нам на пользу. Во втором отрезке «Красная Армия» отправила в белорусские ворота 4 шайбы. В заключительной двадцатиминутке соперники обменялись точными бросками. Результат – 6:1 в пользу хозяев.