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«Динамо-Шинник» уступил «Красной Армии» в МХЛ

05 марта 2025 20:05
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Битва лидеров МХЛ. Бобруйский клуб «Динамо-Шинник» провел первый из 4 матчей с прямым конкурентом за высшее место Серебряного дивизиона – «Красной Армией», рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

«Динамо-Шинник» уступил «Красной Армии» в МХЛ-1

До этого клубы шли параллельными курсами, оглядываясь на результаты друг друга. Только под конец сезона календарь позволит полноценно выяснить, кто сильнее. Причем четырежды кряду. Вначале дважды в Белокаменной, затем столько же раз в Бобруйске. 

Если брать общую многолетнюю статистику, то сильнее, как правило, были россияне. Впервые цифры изменились на табло в дебютном периоде. Отличились хозяева. Антракт не пошел нам на пользу. Во втором отрезке «Красная Армия» отправила в белорусские ворота 4 шайбы. В заключительной двадцатиминутке соперники обменялись точными бросками. Результат – 6:1 в пользу хозяев.

# Хоккей Беларуси

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