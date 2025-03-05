ХК «Юность» – один из претендентов на Кубок Президента

Так было до розыгрыша Кубка Руслана Салея, который прервал череду неудач. Подопечные Сергея Стася задают тон в чемпионате страны. Победа в гладком сезоне – первая ласточкам. Цель – Кубок Президента. Залог таких показателей кроется в кропотливой работе в межсезонье. Клуб почти полностью перекроил состав, в борьбу вступили бывшие игроки ВХЛ, КХЛ и лучшие бомбардиры прошлых сезонов. На слуху такие фамилии, как Демченко, Куликов, Воронов, Нестеров и Кулагин. К слову, Александр – лучший снайпер экстралиги, у нападающего 30 голов в 51 матче.

Конечно, состав играет немалую роль, однако знать и уметь, как управлять хоккеистами, сложная наука. С этим Сергей Стась справляется без нареканий. У наставника большие амбиции, планы, опыт. Цель ясна – чемпионский титул, но не любой ценой, а качественным хоккеем.

Сергей Стась, главный тренер ХК «Юность»: Старались подогнать под индивидуальные данные каждого хоккеиста. Кому-то нужна скорость, кому-то нужен игрок, который может сыграть в обороне. Еще экспериментируем. Здесь главное – не пускать руки, закатать рукава и продолжать работать, гнуть свою линию. Не знаю, как ребята, я, например, живу этими эмоциями побед, и придают жизненный тонус.

От обстановки в коллективе и сложенной работы, в общем-то, и зависит общий результат. Статистика наука упрямая. Дружина завершила регулярку в лидерах с 80 очками. Из 52 встреч 14 оказались без побед.

Никита Мытник, вратарь ХК «Юность»: Весь сезон работали вместе, друг другу помогали. Где-то я, где-то они мне. За счет этого и получился такой хороший результат.

Владислав Демидович, нападающий ХК «Юность»:

Каждый день работаем, стараемся стать лучше. Поэтому так получилось, что уже два кубка у нас есть. Вижу, какая у нас команда сильная собралась, и я в каждого верю и знаю, на что они способны. И нам даже очень по силам забрать третий, самый главный кубок.

Темп у «столичных» действительно неплохой, однако это еще ни о чем не говорит. Борьба уже в четвертьфинале ожидается непростой. Статус фаворита розыгрыша «Юность» имеет. Подтвердит ли его дело, увидим в ближайшее время. Первый матч в плей-офф стартует 8 марта.