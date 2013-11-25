Республиканский турнир по мини-футболу среди католических священников прошел в Лепеле

Новости Беларуси. В здоровом теле – здоровый дух. В Витебской области прошел республиканский турнир по мини-футболу среди католических священников. В 2012 году впервые в истории страны такой чемпионат прошел в Лиде. И уже 25 ноября стало известно, что в 2014 этот не совсем традиционный футбольный поединок приобретет европейский статус. Ну, а возвращаясь к нынешней игре, бесспорными лидерами в очередной раз стали представители Гродненской Епархии.

Костел Святого Казимира, что в Лепеле, едва ли вмещал когда-то такое количество священников. Около полусотни ксендзов со всех уголков Беларуси собрались здесь, чтобы помолиться Господу накануне грандиозного события. Причем в этот раз католических священников объединил не христианский праздник, а мини-футбол.

Павел Солобуда, пресс-секретарь Гродненской католической Епархии:

Мы три года назад поехали первый раз в Европу, среди священников нам понравилась идея. Мы узнали, что в других странах священники тоже встречаются на подобных мероприятиях. И организовали. У нас уже второй год здесь. И для нас это радость встречи, четыре Епархии, это 40 священников в одном месте. И это место не только костел, святыня, а это спортзал.

Сменили рясы на спортивную форму – и вперед, на поле. Накал страстей в таком любительском турнире ничуть не уступает тому, что царит на профессиональных состязаниях. Разве что здесь к соперникам относятся как к братьям. И даже голы забивают с любовью.

Марат Козловский, администратор прихода Святой Анны (Мосар), ксендз Витебской католической Епархии:

Самое главное, конечно, мы болеем за спорт, за дружбу. И эти встречи аб’ядноўваюць людей.

Яркой игрой священники лишний раз напоминают о простой истине: в здоровом теле – здоровый дух.

Тадеуш Кондрусевич, Митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-Католической церкви в Республике Беларусь:

Святар ў абіне людзей – гэта чалавек, які толькі моліцца. Гэта праўда. Гэта першае заданне святара – маліцца, абвяшчаць Евангелію. Аднак у здаровым целе – здаровы дух. Таму футбол, як і іншы спорт, павінен служыць развіццю чалавека і таксама дапамагаць яму ў яго духоўным жыцці. Тым больш для святара.

Турнир по мини-футболу среди ксендзов многим может показаться несколько необычным. Тем временем, спортивно-католические традиции глубоко укоренились уже во многих европейских странах. В Ватикане, например, есть своя футбольная команда. На новый уровень выходит спорт среди священников и в Беларуси.

Это второй белорусский турнир по мини-футболу среди священников. Первый в 2012 году прошел в Гродненской области, в Лиде. Этот же город уже в 2014 году примет чемпионат Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.