К чемпионату мира по хоккею около Национальной библиотеки появится современная фан-зона

Новости Беларуси. Премьера к мировому первенству. Современную фан-зону возле Национальной библиотеки презентует Первомайский район к чемпионату мира по хоккею. Болельщики, которые не успеют купить билеты на спортивные состязания, смогут наблюдать за ледовыми баталиями в режиме реального времени.

На площадке установят огромные экраны, на которых будут транслировать матчи. Вход в фан-зону будет бесплатным.

Подобная площадка может появиться и в микрорайоне Уручье, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.