Лидер мирового рейтинга Арина Соболенко выбыла из борьбы на теннисном турнире в Мадриде. Белоруска не смогла защитить титул на первом в сезоне грунтовом турнире, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша спортсменка в четвертьфинале уступила американке Хейли Баптист со счетом – 6:2, 2:6, 6:7. Поединок продолжался 2,5 часа. Баптист отыграла пять матчболов при счете 4:5 в третьем сете, а на тай-брэйке еще один.

В итоге Соболенко потерпела поражение, и это всего лишь вторая капитуляция Арины в сезоне. Хейли Баптист стала второй американкой в истории турнира в Мадриде, которая обыграла первую ракетку мира. У Хейли Баптист 32-е место в мировом рейтинге.